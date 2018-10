Rauchsäule beim Autobahnkreuz Meggenhus: Reisecar steht in Flammen

Am Dienstagnachmittag ist auf der Autobahn A1 von St.Margrethen in Richtung St.Gallen auf der Höhe Meggenhus ein Reisecar in Brand geraten. Laut der Kantonspolizei St.Gallen befanden sich 24 Menschen im Car. Sie alle konnten das brennende Fahrzeug unverletzt verlassen.