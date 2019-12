Raubüberfall auf Migrolino-Tankstelle in Goldach +++ Täter flüchtet zu Fuss +++ Versteck auf Baustelle erwies sich als falsch +++ Fahndung abgebrochen In Goldach hat am Freitagmorgen ein bewaffneter Mann eine Tankstelle überfallen. Der Täter flüchtete mit mehreren tausend Franken Beute zu Fuss. Zuerst vermutete die Polizei, dass sich der Mann auf der Löwengarten-Baustelle in Rorschach versteckt hält.

Alle Spuren führten zur Löwengarten-Baustelle. Ruedi Hirtl

(red) In Goldach ist am Freitagmorgen die Migrolino-Tankstelle überfallen worden. Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt: «Kurz vor 10 Uhr hat ein maskierter und bewaffneter Mann in der Tankstelle Geld verlangt. Mit der Beute konnte er zu Fuss entkommen.»

Weil Hinweise darauf hindeuteten, dass sich der Mann in der Löwengarten-Baustelle in Rorschach versteckt, riegelte die Kantonspolizei St.Gallen das Gelände mit einem Grossaufgebot ab. «Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung und unseren Spuren, vermuteten wir, dass der Täter sich dort verstecken könnte. Es stellte sich später heraus, dass das nicht stimmte», so Rezzoli.

Da es keine weiteren Hinweise mehr gebe und sich die Spur verloren habe, sei die Grossfahndung im Moment beendet. Die Polizei sei jetzt auf neue Hinweise und die Auswertung der Videobilder in der Tankstelle angewiesen.

Der Unbekannte ist auffallend gross. Die Kantonspolizei St.Gallen geht davon aus, dass er grösser als 1,90 Meter ist. Er war mit einem blauen Kapuzenpullover, dunkelgrauen Arbeitshosen und einer schwarzen Bomberjacke bekleidet. Zudem trug er eine Sturmmaske, Baumontagehandschuhe und einen Rucksack.

Personen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rorschach, Tel. 058-229-61-30, zu melden.