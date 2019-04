Ratzenchörli, Büchel und Alphorn Die Gossauer Stadtjodler boten die volle Ladung Folklore. Doch der Verein braucht neue Mitglieder, um den Fürstenlandsaal auch in Zukunft zu füllen. Oliver Schneider

Die Stadtjodler vor Gossauer Kulisse. (Bild: Oliver Schneider)

Im hinteren Teil des Saals erklingen zwei Büchel. Für den Laien: Ein Büchel ist ein Musikinstrument, das aussieht wie ein zusammengefaltetes Alphorn und auch ähnlich klingt. Mit diesen Klängen hiessen die Gossauer Stadtjodler das Publikum am Samstag willkommen zum traditionellen Unterhaltungsabend im Fürstenlandsaal.

Insgesamt standen 14 Jodlerinnen und Jodler auf der Bühne. «Die Proben liefen ein halbes Jahr», sagt Stadtjodler-Präsident Jörg Burkhalter. Immer dienstags trainieren die Sängerinnen und Sänger ihre Stimmen. Die Wechsel vom Brustregister auf das Kopfregister, für welche das Jodeln bekannt ist, wollen schliesslich geübt sein.

Die Stadtjodler überzeugten mit Liedern wie «Kamerade» und «Dr’ Eidgenössisch». Wäre da nicht die Kulisse der Gossauer Altstadt, wähnte man sich in den Schweizer Alpen. Zur musikalischen Begleitung benutzten die Jodler auch Alltagsgegenstände. So gaben beispielsweise der zuschlagende Deckel einer Kiste und ein Staubwedel kurzweilig den Takt an. Des Weiteren wurden die Gesänge von Handorgeln, Alphörnern und einem Kontrabass unterstützt. Das Motto des Abends: «Bekanntes und Bewährtes, ganz traditionell», wie Burkhalter zu Beginn der Vorstellung verkündete. Natürlich durften auch die Ratzenchörli – Lieder, die lediglich durch mündliche Überlieferung, ohne Noten, weitergegeben werden – nicht fehlen. Zwischendurch lockerten kurze Sketches die Stimmung.

Neue Mitglieder anlocken

Eine Stärke der Stadtjodler ist es, jedes Jahr den Saal zu füllen. Damit die Jodler auch in Zukunft ein grosses Publikum anziehen, brauche es aber neue Sänger, sagt Burkhalter. «Im Sommer werden wir eine Initiative starten, um neue Mitglieder anzulocken.» Das Ziel sei, wieder auf über 20 Mitglieder heranzuwachsen. Momentan besteht der Verein aus 15 Mitgliedern, die zwischen 25 und 75 Jahre alt sind.