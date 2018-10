Raiffeisenbanken fusionieren: Im Frühling wird geheiratet

Kommt die Fusion zur Raiffeisenbank Regio St. Gallen West zu Stande, tritt sie auf das Jahr 2019 hin in Kraft – just das Jahr, in welchem die Raiffeisenbank Engelburg ihr 100-Jahr-Jubiläum begehen würde. Um diese Feierlichkeiten will man sich in Engelburg nicht bringen lassen. Über das Jahr verteilt stehen diverse Anlässe für Kunden und Genossenschafter auf dem Programm.

Darunter sticht die 100. Generalversammlung am 8. März heraus, die gleichzeitig auch die letzte der Raiffeisenbank Engelburg sein könnte. Die eigentliche Jubiläumsfeier für die rund 2200 Genossenschafterinnen und Genossenschafter wird, unabhängig von der Fusion, am 21. September auf dem Schulareal stattfinden. Gegründet wurde die heutige Raiffeisenbank am 18. September 1919 als Sparkasse Engelburg. (jw)