RADSPORT In guter Gesellschaft: Der Gossauer Nicolo De Lisi fährt an der EM an der Seite des Giro-Etappensiegers Am Dienstag, 17. August, beginnt in Apeldoorn die Bahn-EM für die Kategorien U23 und Junioren. Mit dabei in den Niederlanden sind mit dem Gossauer Nicolo De Lisi und Pascal Tappeiner aus Züberwangen zwei Rennfahrer aus der Ostschweiz.

Nicolo De Lisi, Schweizer Nachwuchshoffnung aus Gossau.

Bild: Michel Canonica

Nicolo De Lisi hat es erneut ins Aufgebot für einen Grossanlass geschafft. Der 20-jährige Gossauer nimmt ab Dienstag im Schweizer Nationaltrikot an der Bahn-EM für den Nachwuchs in Apeldoorn teil. Das ist mit gut 160'000 Einwohnern die viertgrösste Stadt in den Niederlanden.

De Lisi befindet sich guter Gesellschaft. Im Schweizer Aufgebot steht auch der 21-jährige Mauro Schmid, der am 19. Mai im Giro d'Italia eine der anforderungsreichsten Etappen gewonnen hat. Ein Start am Giro ist das Fernziel von De Lisi, dessen Eltern aus Italien stammen.

Schon mit der Elite im Weltcupeinsatz

Vorerst muss sich De Lisi allerdings auf der Bahn bewähren. Er hat schon einen Weltcupeinsatz mit der Elite in den Beinen und darf sich in Apeldoorn einiges ausrechnen.

In den U19-Rennen kommt in den Niederlanden ein weiterer St.Galler zu einem internationalen Start. Der gerade 18-jährig gewordene Pascal Tappeiner hat einen Podestplatz im Omnium im Visier. Später soll es wie für Schmid in diesem Jahr an die Olympischen Spiele gehen.

Die Heim-EM steht vor der Tür

Die Chancen stehen dazu nicht schlecht für den heimischen Nachwuchs. Drei Rennfahrer, die im vergangenen Jahr an der Bahn-EM in der U23-Kategorie starteten, wurden für Tokio 2021 aufgeboten.

Einige der jungen Schweizer hoffen oder können sogar davon ausgehen, dass sie vom 5. bis 9. Oktober an der Bahn-EM der Elite in Grenchen dabei sein dürfen.