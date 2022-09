Radsport Einmal im Jahr an einem Tag um den Bodensee: Der Radmarathon sucht für nächstes Jahr bereits nach Helfern Der 49. Bodensee-Radmarathon fand bei wechselhaftem Wetter statt. Trotzdem zeigen sich die Veranstalter erfreut über das Ergebnis. Zudem spricht OK-Präsident Markus Gähwiler über die Vorbereitungen für das Jubiläum im kommenden Jahr und die Probleme, welche Corona verursacht hat.

An den Startstandorten des Bodensee-Radmarathons konnten sich die Velofahrerinnen und Velofahrer verpflegen. Bild: PD

In den frühen Morgenstunden fuhren zum 49. Mal rund 3000 Velofahrerinnen und Velofahrer um den Bodensee. Von fünf Startorten aus ging es am 10. September los. Den Radmarathon plagte laut Mitteilung mittelmässiges Wetter. Einzelne Regenschauer machten teilweise die Strecken rutschig, was wiederum zu «wenigen und kleinen» Unfällen entlang der Strecken führte.

Doch all dies vermochte die Stimmung nicht zu dämpfen, wie OK-Präsident Markus Gähwiler schreibt. An den Posten von Altenrhein, Tägerwilen, Stein am Rhein, Meersburg und Kressbonn, die sowohl als Startpunkte wie Endpunkte dienten, konnten sich die Velofahrerinnen und Velofahrer verpflegen. Angeboten wurde unter anderem Biberli, Trockenfrüchte, Bananen, Thurgauer Äpfel, Energieriegel und heisse Bouillon. Letztere kam bei den nicht allzu kalten Temperaturen gut an. Wer seine Strecke absolvierte, bekam am Ziel eine Medaille mit dem Sujet der Gemeinde Egnach.

Strecken des Bodensee-Radmarathons Der Bodensee-Radmarathon ist in drei Strecken aufgeteilt. Erstens gibt es die Gold-Tour, welche über 220 Kilometer lang ist. Bei der Anmeldung wählt man jeweils seinen Startpunkt aus. Dieser dient auch gleichzeitig als Endpunkt. Laut Organisatoren ist die Gold-Strecke für ambitionierte Fahrer und führt rund um den Ober- und Untersee. Die zweite Strecke hat eine Länge von 150 Kilometern und ist für Hobbyfahrer gedacht. Sie führt vom gewählten Startpunkt um den Obersee. Die dritte Strecke beläuft sich auf 80 Kilometer. Sie ist eher gedacht für Familien, Jugendliche und Senioren und kann nur von den zwei Startorten Tägerwilen und Stein am Rhein aus befahren werden. Da beim Radmarathon die Richtzeiten grosszügig bemessen seien, sollten die Strecken für die meisten ohne Probleme machbar sein.

Markus Gähwiler ist OK-Präsident und zuständig für die Finanzen vom Bodensee-Radmarathon. Zudem ist er Präsident des Radfahrervereins Altenrhein. Bild: Rudolf Hirtl

Probleme mit Corona

Doch nicht alles ist rosig im Lande des Bodensee-Radmarathons. Während der Pandemieverordnungen der vergangenen zwei Jahre konnte laut OK-Präsident Markus Gähwiler der Bodensee-Radmarathon nicht stattfinden. Auch veränderte sich in dieser Zeit die Landschaft der Gastrobetriebe und der Vereine rund um den See. Gähwiler sagt:

«An einigen Orten waren Partnerclubs wie zum Beispiel lokale Festwirtschaften gar nicht mehr existent. Und es gab Vereine, die in dieser Zeit gänzlich überaltert waren und schlicht aufgehört haben.»

Hinzu kam auch die Suche nach einem alternativen Postenstandort für Meersburg. Denn der alte Standort wird überbaut. «Dank der Bemühungen von Behörden und Vereinen wandte sich die Suche nach einem neuen Standort sogar noch in etwas Besseres», sagt Gähwiler. Auch bei der Streckenführung mussten wesentliche Änderungen gemacht werden. Dies sorgte für Mehraufwand beim Bewilligungsverfahren.

Doch das grösste Problem: die Suche nach freiwilligen Helfern. Seit der Pandemie gestaltet sich die Suche als schwierig. Gähwiler sagt: «Helfer waren viel schwieriger zu finden, der Letzte konnte erst zwei Tage vor dem Anlass selbst verpflichtet werden. Einerseits war dies in der langen Pause begründet, welche einige altgediente Helfer abtreten liess. Und andererseits, weil sich die Leute coronabedingt eher auf sich selbst und ihr engstes Umfeld fokussieren und weniger in Vereinen engagiert sind.» Der OK-Präsident berichtet ebenfalls aus eigener Erfahrung, dass selbst Samaritervereine Mühe hätten, ihre Posten zu besetzen.

Vorbereitungen auf Jubiläum laufen schon

Ein Lichtblick für die Zukunft bleibt: das 50-Jahr-Jubiläum des Bodensee-Radmarathons nächstes Jahr. Dabei stehe die Planung noch am Anfang. «Ideen sind einige vorhanden. Das geht von der Gestaltung der Medaille zu speziellen Gadgets, die dann an die Teilnehmer abgegeben werden», sagt Gähwiler. Eventuell komme auch noch ein Jubiläumsanlass zum nächstjährigen Programm dazu. Ansatzweise angedacht sei ein Konzert. Aber es stehe noch nichts Konkretes fest.

«Auch ist nächstes Jahr gleichzeitig dann ja das 40-Jahr-Jubiläum der Rad-WM in Altenrhein von 1983», führt Gähwiler weiter aus. Die Organisatoren werden versuchen, den damaligen Gewinner Greg Lemond an den Bodensee einzuladen. Ebenfalls wolle man den damaligen Silbermedaillen-Gewinner des Radfahrervereins Altenrhein bei den Amateuren, Niki Rüttimann, einladen.