Radrennen Tour de Suisse in St.Gallen und Umgebung: Wo die Strassen gesperrt werden, wo die Busse nicht fahren – und wo gefeiert wird Wenn die Tour de Suisse in die Ostschweiz kommt, freuen sich Radsportfans über ein Festwochenende. An den Renntagen kommt es aber zu zahlreichen Strassensperrungen. Am Sonntag verkehren viele Busse in St.Gallen überhaupt nicht.

Die Tour de Suisse kommt nach St.Gallen: Das Rennen soll ein Fest werden, bedeutet aber auch Einschränkungen für den Verkehr. Bild: PD

Am kommenden Sonntag rollt die Tour de Suisse an. Für Radprofis ist es das wichtigste Vorbereitungsrennen für die Tour de France. Für die Orte, welche das Radrennen besucht, ist es eine Gelegenheit, den Radsport zu feiern und sich vor den Fernsehkameras von der schönsten Seite zu präsentieren.

Vom 17. bis 20. Juni gastiert die Tour in der Ostschweiz. Dreh- und Angelpunkt ist dabei das Umfeld der Stadt St.Gallen. Für Radsportinteressierte bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, die Radfahrerinnen und -fahrer anzufeuern. Alle anderen müssen sich auf Einschränkungen des Verkehrs einstellen, insbesondere am Sonntag im Stadtgebiet.

Strassen werden kurzfristig gesperrt

Die Tour de Suisse der Männer kommt am Samstag für die 7. Etappe in die Region. Von Tübach führt die Strecke über Rorschach und Heiden ins Rheintal und schliesslich durch das Appenzellerland und via Uzwil nach Weinfelden. Die Strecke wird jeweils etwa zehn Minuten vor dem Eintreffen der Spitzengruppe gesperrt und nach der Durchfahrt der letzten Fahrer wieder geöffnet.

Da der ganze Tross eine Stelle in der Regel nach einer halben Stunde passiert hat, werden die betroffenen Strassen rund eine dreiviertel Stunde lang gesperrt. Auf tds-sg.ch finden sich die Marschtabellen mit den ungefähren Ankunftszeiten des Trosses, je nachdem, ob er schneller oder langsamer unterwegs ist. Je länger die Etappe dauert, desto weniger genau lässt sich die Ankunft vorhersagen.

Am Montag fährt die Tour de Suisse der Frauen von St.Gallen über Wittenbach Richtung Thurgau und weiter über Zuzwil nach Ebnat-Kappel. Wann die einzelnen Abschnitte in etwa gesperrt werden, lässt sich ebenfalls der Marschtabelle entnehmen.

Längere Sperrungen fürs Zeitfahren

Am Sonntag, dem 18. Juni, bestreitet sowohl die Männer- als auch die Frauentour ein Einzelzeitfahren von St.Gallen über Wittenbach, Bernhardzell und Waldkirch nach Abtwil. Hierfür muss die gesamte Strecke von 9.30 bis 17 Uhr gesperrt werden.

Der Start ist an der Fürstenlandstrasse, weswegen diese von der Erlachstrasse stadteinwärts bereits ab 6 Uhr morgens gesperrt wird. Von hier führt die Strecke über die Burgstrasse, die Bogenstrasse, die Rosenbergstrasse, die St.Jakobstrasse, die Langgasse und die St.Gallerstrasse nach Wittenbach. Parkplätze entlang der Strecke werden vorab aufgehoben, die Polizei hat ein Umfahrungskonzept erstellt und signalisiert Umleitungen.

Da die Strecke in der Nähe der Autobahnausfahrt Kreuzbleiche vorbeiführt, bleibt auch diese geschlossen. Zudem ist die Einfahrt St.Fiden in Richtung Zürich aufgrund der Bauarbeiten an der Stadtautobahn gesperrt. Ausserdem haben die Sperrungen weitreichende Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr:

Beeinträchtigungen im öffentlichen Verkehr Linie 1 verkehrt nur vom Bahnhof bis Stephanshorn, nicht nach Winkeln.

Linie 2 verkehrt nur vom Bahnhof bis Guggeien, nicht nach Wolfganghof.

Linien 3 und 4 stellen den Betrieb komplett ein.

Linie 5 verkehrt nur vom Bahnhof ins Riethüsli, nicht nach Rotmonten.

Linie 6 verkehrt nur vom Marktplatz bis Bach St.Georgen, nicht nach Heiligkreuz.

Linie 7 und 8 sind nicht betroffen.

Linie 9 stellt den Betrieb komplett ein.

Auf den Linien 120, 151 und 158 werden einzelne Haltestellen nicht bedient oder verschoben.

Linie 154 verkehrt nur von Arnegg nach Wittenbach, nicht bis Waldkirch.

Linie 200 verkehrt nur von Arbon nach Wittenbach, nicht bis St.Gallen.

Feste in der ganzen Region

Allen Einschränkungen im Verkehr zum Trotz soll der Besuch der Tour de Suisse vor allem ein Festtag werden. Startort Tübach hat für den Samstag gleich ein Dorffest angekündigt.

Am Sonntag finden sich entlang der Zeitfahrstrecke zahlreiche Fan-Zonen. Wer die Profis beim Start anfeuern will, kann dies an der Fürstenlandstrasse tun, an der Rennstrecke hinter dem St.Galler Bahnhof gibt es eine Videoübertragung. Weitere public Viewings finden sich entlang der Strecke.

Boris Tschirky, Gemeindepräsident von Gaiserwald. Bild: Benjamin Manser

In Abtwil können die Sportlerinnen und Sportler schliesslich im «Tour Village» an der Ziellinie bejubelt werden, zudem organisiert der Verkehrsverein auf dem Dorfplatz eine Festwirtschaft. Gemeindepräsident Boris Tschirky freut sich darüber, dass Abtwil einen Tag lang die Aufmerksamkeit der Radsportbegeisterten geniesst. «Jetzt muss nur noch alles reibungslos über die Bühne gehen. Wir freuen uns auf ein schönes Fest und hoffen, dass das Wetter so schön bleibt wie jetzt», sagt Tschirky.