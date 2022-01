QUERFELDEIN Die Sommer-Brüder aus Andwil reisen an die WM nach Amerika In diesem Jahr findet die Quer-WM der Radsportlerinnen und Radsportler im US-Bundesstaat Arkansas statt. Im Schweizer WM-Aufgebot stehen auch Lars und Jan Sommer vom Rad- und Mountainbike-Club (RMC) Gossau.

Lars Sommer auf dem Quervelo. Bild: PD

Am Wochenende vom 29./30. Januar 2022 werden in Fayetteville die WM-Medaillen im Radquer vergeben. Der Schweizer Radsportverband Swiss Cycling ist an den Titelkämpfen mit sieben Athleten vertreten; angeführt wird das Ensemble von Landesmeister Kevin Kuhn.

Die fünfte WM in Folge für Lars Sommer

Lars Sommer Bild: PD

Mit Jan und Lars Sommer sind auch zwei Ostschweizer mit dabei. Der 19-jährige Lars bestreitet bereits seine fünfte WM in Folge. In Fayetteville fährt er das Rennen in der U23-Kategorie. Lars Sommer hat schon viele internationale Einsätze hinter sich. Bereits 2016 wurde er U15-Europameister. Danach folgte die Aufnahme ins Regional- und Nationalkader. An der Schweizer Meisterschaft im Querfeldein holte er in der ersten Januarwoche Bronze in der U23-Kategorie. Sein Vorbild ist der kolumbianische Giro-Sieger Nairo Quintana.

Jan Sommer Bild: PD

Wie Lars war auch Jan Sommer an der Heim-WM 2020 in Dübendorf schon dabei. Der 21-Jährige fuhr vor zwei Jahren auf den 24. Rang. Er sagt: «Ich verbrachte sehr viel Zeit meiner Kindheit bei uns rund ums Haus und fuhr Velo. Der Radsport wurde über die Jahre zu meiner grossen Leidenschaft. Egal, ob mit dem Mountainbike, dem Radquer oder dem Rennvelo, ich lieb es, zu trainieren und vor allem Rennen zu fahren.»

Jan Sommers Vorbild ist der dreifache Weltmeister Wout van Aert. Die U23-Schweizer Meisterschaft beendete er auf dem sechsten Platz. Den Titel holte mit Dario Lillo aus Eschenbach ein St.Galler. Lillo zählt in den USA zu den aussichtsreichsten Rennfahrern aus dem Schweizer Aufgebot.

In einer Gossauer Mannschaft

Jan und Lars Sommer fahren für das Kaboom-Raceteam, das sich zum Ziel setzt, Mitgliedern des RMC Gossau eine Chance zu geben, sich im Rennsport national und international zu entwickeln. Die Mannschaft wurde im Jahr 2013 gegründet und steht unter der Gesamtleitung von Gerardo Lombardi.

Zwischen Dallas und St.Louis

Die Kleinstadt Fayetteville, wo am Wochenende die WM stattfindet, liegt im Nordwesten des dünn besiedelten US-Bundesstaates Arkansas, ungefähr in der Mitte zwischen den Metropolen Dallas und St.Louis. Die Reise ist verhältnismässig lang und beschwerlich; es gibt pandemiebedingt weniger Flüge als im Normalfall.

So erstaunt es nicht, haben etliche Athletinnen und Athleten ihren Verzicht erklärt. Der Prominenteste ist der dreifache Weltmeister Van Aert; der Belgier priorisiert die Vorbereitung auf die Strassensaison.

Ohne Schweizer Frauen

Schweizerseits ist das WM-Aufgebot kleiner als gewohnt. Es umfasst sieben Athleten, allesamt männliche; die für eine Selektion infrage kommenden Athletinnen verzichten aus unterschiedlichen Gründen auf die Teilnahme. Jolanda Neff und die erstmals Landesmeisterin gewordene Alessandra Keller beispielsweise bereiten sich im Januar mit dem Nationalteam auf die kommende Mountainbikesaison vor.