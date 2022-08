Quartierentwicklung Gewinner ermittelt: Investor für die Überbauung Neuhus in Rorschacherberg ist die HRS Investment AG Das drei Hektaren grosse Bauland Neuhus in Rorschacherberg liegt an bester Hanglage mit Sicht auf den Bodensee. Aus elf eingereichten Bewerbungen hat die Jury nun die HRS Investment AG als Investor für die Wohnüberbauung gefunden. Eine Infrastrukturgenossenschaft soll das Zusammenleben der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner fördern.

Es werden Mehrfamilienhäuser in drei Reihen gebaut. Die Häuser werden bewusst unterschiedlich gestaltet. Visualisierung: HRS

Die Gemeinde Rorschacherberg hat sich in einem Ausschreibungsverfahren für ein Bauprojekt und einen Investor für das Quartier Neuhus entschieden. Gewinner des Projekts ist die HRS Investment AG mit den zwei Architektenbüros Scheitlin Syfrig Architekten und Oxid Architektur. Am Donnerstag wurde das Quartierentwicklungsprojekt vorgestellt.

Das Projekt sieht Eigentumswohnungen, Reiheneinfamilienhäuser und Mietwohnungen vor. Daneben soll es einen Kindergarten und Gemeinschaftsräume, eine Küche, Gästezimmer, ein Hoflädeli, eine Werkstatt, ein Büroatelier, Geräteschuppen und einen Naturspielplatz geben. Diese Räume und Flächen können durch die Gründung der Infrastrukturgenossenschaft von allen Bewohnerinnen und Bewohnern frei genutzt werden.

Gegen eine 0815-Überbauung entschieden

Diese Beschreibung des Zusammenlebens im künftigen Quartier Neuhus erklärt laut Gemeindepräsident Beat Hirs, warum sich die Jury für das Projekt «Villeverte» von HRS entschieden hat. Ein besonderes Gewicht habe die Jury bei der Bewertung der Projekte auf die Siedlungsqualität gelegt. Bei der Präsentation im Haus zum Seeblick, im fünften Stock bei herrlicher Seesicht, sagt Hirs, dass ihn das Projekt während seiner gesamten 14-jährigen Amtszeit beschäftigt habe und nun auf der Zielgeraden sei. «Es freut mich, eine Lösung gefunden zu haben, die alle Interessen abdeckt.»

Es werde keine 0815-Überbauung geben, so Hirs. Der Gemeinderat habe denn auch nicht nur einen Investor gesucht, sondern einen Käufer, der bereit ist, zusammen mit Architekten ein Projekt zu garantieren, das den hohen Anforderungen gerecht wird. Von den elf eingereichten Projekten prüfte die Jury vier Angebote in der engeren Auswahl. Gewertet wurden Gestaltung/Architektur/Freiraum und Kaufpreis zu je 25 Prozent und die technische Innovation zu 20 Prozent. Die Siedlungsqualität, also Wohnungsmix sowie Nutzungs- und Betriebskonzept, wurde mit 30 Prozent gewichtet.

Scheune und Stöckli bilden das Eingangstor des Quartiers Neuhus. Visualisierung: HRS

Gartenparty bei der alten Scheune

Dass das Projekt «Villeverte» von HRS und den Architekten- und Planerteams von Scheitlin Syfrig Architekten und Oxid Architektur den Zuschlag erhielt, liegt laut Jurymitglied Daniel Rietmann nebst dem optimalen Wohnungsmix und der technischen Innovation (Energie, Mobilität, Material) vor allem auch an der Idee der «Genossenschaft der anderen Art». Laut Urban Psychologist Alice Hollenstein soll ein Ort geschaffen werden, an dem sich Menschen wohlfühlen. Die Expertin für Erleben und Verhalten in der gebauten Umwelt betont bei ihren Ausführungen die gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der HRS Investment AG, die sich sehr offen für dieses Thema gezeigt hätten.

Urban Psychologist Alice Hollenstein hat die Infrastrukturgenossenschaft entwickelt. Bild: Rudolf Hirtl

Die Lösung für eine lebendige Gemeinschaft in einem Quartier mit unterschiedlichen Eigentums- und Haushaltsformen ist laut Hollenstein eine Infrastrukturgenossenschaft. Diese ist Eigentümerin der gemeinschaftlichen Scheune und des Stöcklis sowie der Umgebung im Quartier. Mit dem Kauf oder durch die Miete einer Wohnung auf dem Areal Neuhus wird man Genossenschafter. Das berechtigt zur Gestaltung, Nutzung und Bewirtschaftung dieser Gemeinschaftsräume. Wer also Verwandte übers Wochenende zu Besuch hat, kann sie im Gästezimmer im Stöckli unterbringen. Die grössere Gartenparty kann bei der Scheune stattfinden oder das Büroatelier garantiert ruhige Homeoffice-Arbeitsbedingungen für das Arbeiten zu Hause. Hollenstein betont:

«Wir fördern gezielt soziale Gruppen, schützen aber auch die Privatsphäre.»

Beim Ziel, im Neuhus ein lebendiges Quartier zu schaffen, soll es laut Michael Breitenmoser von HRS nicht bei bunten Bildern im Prospekt bleiben. «Wir wollen mit der Bebauung tatsächlich Leben schaffen. Alle sollen hier Platz finden, egal ob Alt oder Jung, ob Single oder Familien.»

HRS bezahlt für das Grundstück 22 Millionen Franken

Mauritius Carlen von Scheitlin Syfrig Architekten in Luzern zeigt anhand der Pläne auf, dass das Quartier Neuhus autofrei gestaltet wird. Zwei Tiefgarageneinfahrten holen den Verkehr schon am Rand der Siedlung ab. Gebaut werden in drei Reihen Mehrfamilienhäuser, die architektonisch bewusst unterschiedlich gestaltet sind, um den üblichen Einheitsbrei derartiger Überbauungen zu vermeiden. Eine zentrale Rolle spielen die bestehende Scheune und das Stöckli, die das Eingangstor bilden und wo unter anderem ein Kindergarten und eine Kita Platz finden sollen.

Die Gewinnervertreter von links: Mauritius Carlen (Scheitlin Syfrig), Michael Breitenmoser (HRS) und Yves Schihin (Oxid Architektur). Bild: Rudolf Hirtl

Die HRS Investment AG lässt sich das 30’000 Quadratmeter grosse Grundstück 22 Millionen Franken kosten. Die Gewinnaufteilung erfolgt zwischen der Gemeinde (33%) und der Korporation Vierhöfe (67%). Für die Erstellung der Gebäude und die Umgebungsarbeiten rechnet HRS mit Kosten von über 80 Millionen Franken.

Die nächsten Schritte

Am Mittwoch, 9. November, führt die Gemeinde Rorschacherberg eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung durch. Die Abstimmung zum Verkauf der Grundstücke an die Investoren ist am Sonntag, 27. November. Der nötige Sondernutzungsplan ist einem ordentlichen Mitwirkungsverfahren unterstellt. Bei Zustimmung an der Urne rechnen die Projektverantwortlichen mit Bezug der ersten Wohneinheiten 2027. Interessierte können Pläne sowie Modell per sofort im Gemeindehaus besichtigen.