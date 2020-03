Quarantäne-Ecke statt Apéro – so planen Gemeinden der Region Rorschach in der Corona-Zeit ihre Bürgerversammlungen In der Region Rorschach sollen die Bürgerversammlungen trotz Corona-Pandemie stattfinden. Dabei sein darf nur, wer sich gesund fühlt.

In Rheineck geht es heute los. Am Abend hält das Städtli seine Vorversammlung für die Bürgerversammlung vom kommenden Montag ab. Beide Anlässe finden nach jetzigem Stand der kantonalen Vorgaben statt, sagt Stadtschreiber Marco Forrer. «Zur Versammlung erscheinen nicht mehr als 150 Personen», ist sich Forrer sicher. Deshalb sei derzeit keine Spezialbewilligung des Kantons nötig.

Vorgaben gibt es aber trotzdem: Die Teilnehmer müssen auf die Verhaltensregeln der Kampagne «So schützen wir uns» des Bundesamts für Gesundheit (BAG) aufmerksam gemacht werden. Und sie dürfen keine Krankheitssymptome aufweisen, die auf Corona hindeuten. «Das beachten wir natürlich», sagt Forrer. Stimmenzähler mustern die Anwesenden am Eingang und fragen sie nach ihrem Gesundheitszustand. Verdachtsfälle erhalten keinen Einlass.

Etwas anders reagiert die Gemeinde Thal. Ihre Vorversammlung, die auf den kommenden Montag angesetzt war, hat der Gemeinderat aus Sicherheitsgründen abgesagt. Das teilt Gemeindeschreiber Christoph Giger mit.

Die eigentliche Bürgerversammlung am 23. März soll nach heutigem Stand der Dinge jedoch stattfinden. «Sie ist vom Kanton bewilligt.» Auch in Thal muss gesund sein, wer an die Versammlung will. «Bei der Stimmzettelkontrolle müssen die Anwesenden bestätigen, dass sie sich gesund fühlen.»

In Goldach muss der Gemeinderat erst noch einen Entscheid fällen, was mit der Bürgerversammlung am 30. März geschehen soll. «Wir haben zwei Optionen», sagt Gemeindeschreiber Richard Falk. «Erstens, und das ist unsere favorisierte Variante: Wir führen die Versammlung durch.» Oder, die zweite Option, die Entscheide müssten anstatt an der Versammlung an der Urne gefällt werden. «Dann würden wir am 19. April im Zuge des zweiten Regierungsratswahlgangs unsere Stimmzettel beilegen.»

Das bringe aber den Nachteil, dass es keine Diskussionen, etwa um einzelne Budgetposten, geben kann, sagt Falk. Deshalb sei eine Versammlung wohl besser. Gesundheitskontrollen und die Erinnerung an die Hygienevorschriften würden dann fällig. «Die Gemeinde Goldach hat zusätzlich noch einige tausend Mundschutzmasken aus Zeiten der Schweinegrippe, die sie damals bestellen musste und jetzt an der Versammlung verteilen könnte», sagt Falk, wird aber gleich wieder ernst: Eine Verschiebung der Versammlung würde der Kanton zwar erlauben, das sei für Goldach aber keine Option.

«Denn die Goldacher Bürger müssen möglichst bald das Budget 2020 bewilligen. Sonst kann die Gemeinde nicht mehr arbeiten.»

Falk appelliert zudem ans Goldacher Stimmvolk, den Jahresbericht der Gemeinde noch nicht ins Altpapier zu werfen. Denn für den Fall, dass die Bürgerversammlung durch eine Urnenabstimmung ersetzt werden müsse, sei dieser als Information notwendig.

Auch in Rorschacherberg sind die Würfel bezüglich Gemeindeversammlung noch nicht gefallen. Gemeindepräsident Beat Hirs macht jedoch klar: «Sofern irgendwie möglich wollen wir sie wie geplant am 1. April durchführen.» Er spricht vom Glück, mit der Mehrzweckhalle einen grossen Austragungsort zu haben. «Wir können die Stühle in mindestens einem Meter Abstand zueinander aufstellen», sagt er. Hirs fährt fort:

«Wir richten womöglich eine ‹Quarantänenecke› ein mit grossen Abständen zwischen einzelnen Stühlen im hintersten Bereich der Halle.»

Dies, falls jemand Grippesymptome habe und entgegen allen Empfehlungen unbedingt teilnehmen wolle. «Aber wer sich krank fühlt, kommt vermutlich sowieso nicht an in die Versammlung.» Den Apéro gebe es aus Sicherheitsgründen nicht.

Von einer Verschiebung des Anlasses hält auch Hirs nicht viel. «Falls es nicht anders geht, legen wir für die Rechnung 2019, das Budget 2020 inkl. Steuerfusssenkung und die Auflösung des Zweckverbandes Regionale Suchtberatungsstelle Rorschach je einen Stimmzettel in die Abstimmungsunterlagen vom 17. Mai.» Bereits am 19. April im Zuge des zweiten Regierungsratswahlgangs würde für Rorschacherberg zu knapp. Das sei aber kein Problem, bis dann funktioniere die Gemeinde auch ohne bestätigtes Budget.

Komfortabler scheint die Lage in Tübach: «Wir werden das Thema Bürgerversammlung im Gemeinderat diskutieren. Vermutlich orientieren wir uns danach, was andere, grössere Gemeinden in der Region tun», sagt Gemeindeschreiber Reto Schneider. Da die kritische Zahl von 150 Leuten in Tübach kaum überschritten werde, stehe die Durchführung derzeit unter einem guten Stern. «Aber auch wir werden Gesundheitskontrollen machen», versichert er. Und auf den Apéro im Anschluss werde voraussichtlich verzichtet.

«Wir könnten uns unter Umständen auch eine Verschiebung der Versammlung einrichten.» Denn Geschäfte oder Projekte, die dringend das bestätigte Budget der Bevölkerung benötigen, stehen in Tübach derzeit nicht an, wie Schneider sagt. Und auch eine Urnenabstimmung als Ersatz sei eine Variante.

Die Gemeinde Steinach hat vom Kanton bereits die Bewilligung erhalten, ihre Versammlung durchzuführen. «Nach jetzigem Stand findet sie wie geplant am 24. März statt», sagt Gemeindepräsident Michael Aebisegger.

«Auch wir machen die Kontrolle mit Fragen. Wer gesund ist, kriegt einen Stempel auf den Stimmausweis. Nur damit darf man in den Versammlungsraum.» Ansonsten gebe es keinen Einlass. «Wer Symptome zeigt, müssen wir wegschicken. Sicherheit geht vor.» Dass es soweit kommt, glaubt Aebisegger aber nicht: «Die Leute sind ja genug vernünftig und erscheinen nicht, wenn sie krank sind.»

In Untereggen ist die Gemeindeversammlung auf den 30. März angesetzt. Gemeindeschreiber Norbert Näf ist zuversichtlich: «Wenn sich an der jetzigen Situation nichts ändert, ziehen wir die Versammlung durch.»

Die Unteregger Bürgerversammlung zähle schliesslich verhältnismässig wenig Leute, die Durchführung sei damit weniger kritisch. Die «Gesundheitsfrage» gibt es aber auch im «rabenstarken Dorf» – nur wer nicht krank ist, erhält Einlass.

Weniger unter Zugzwang ist die Stadt Rorschach. Ihre Bürgerversammlung hat sie aus organisatorischen Gründen auf den 28. April verschoben, bevor die Pandemie hierzulande aktuell wurde. Stadtschreiber Marcel Aeple sagt: «Bis dahin kann sich viel ändern. Stand heute führen wir die Versammlung durch, wenn es irgendwie geht.»

Der geplante Stadtapéro von gestern hingegen musste verschoben werden. Das Datum gebe die Stadt noch bekannt, sagt Aeple.

Und wohl noch kaum zu reden gibt die Gemeindeversammlung in Horn. Sie ist erst auf den 18. Mai angesetzt.