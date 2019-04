Die Muoler Rotzenflöö setzen am nächsten Flossrennen auf Timon, Pumbaa und Co.

Bereits zum 15. Mal wird das Muoler Flösslerteam Rotzenflöö am Flossrennen auf Sitter und Thur starten. Am Freitagabend kann das Floss beim Hüebli in Blidegg TG besichtigt werden.