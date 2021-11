Reportage «Ohne Familie wäre ich längst wieder in der Schweiz»: Was der vierte Lockdown mit den Menschen in Vorarlberg macht

Seit Montag ist der vierte Lockdown in Österreich Tatsache. Nur noch Läden des täglichen Bedarfs dürfen geöffnet haben. Der Messepark in Dornbirn ist am Montag leergefegt. Und die wenigen Besucher sind gefrustet.