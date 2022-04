PROMotion League Zwei Traditionsvereine stehen im Paul-Grüninger-Stadion im Einsatz: Die Brühler Fussballer treffen am Mittwoch auf Chiasso Um 20 Uhr spielt der im Abstiegskampf befindliche SC Brühl gegen die auf dem vierten Rang platzierten Tessiner. Bis am Mittwochabend sollte der Schnee im Osten St.Gallens weggeräumt sein.

Brühls Stürmer Denis Mujic im Februar bei Sonne im Heimspiel gegen Cham. Bild: Tobias Garcia

Nach der guten Leistung der Brühler im Berner Wankdorf gegen das Nachwuchsteam der Young Boys hoffen die St.Galler auf weiteren Punktezuwachs.

1:1 gegen den Leader

In der Vorrunde trennten sich die beiden Teams 1:1 unentschieden. Entscheidend könnte sein, wer sich von der Wochenendpartie besser erholt hat. Die Tessiner mussten gegen den Leader Breitenrain den Ausgleichstreffer zum 1:1 erst in der Nachspielzeit hinnehmen.

Chiasso hegt immer noch leise Hoffnungen auf den Wiederaufstieg in die Challenge League. Im Kader der Tessiner steht auch der Rorschacher Daniel Pavlovic, der am 20. März gegen Etoile Carouge das Tor zum 3:0-Endstand erzielte. Chiasso wie Carouge waren in dieser Saison Cupgegner des FC St.Gallen.

Brühl führt vor Chiasso die U21-Trophy der jüngsten Aktivteams der Liga an.

Angelo Campos wieder dabei

Die Brühler Verantwortlichen rechnen damit, dass das Spielfeld bis am Mittwochabend vom Schnee befreit sein wird. Brühl muss verletzungshalber weiterhin auf Josip Lovakovic verzichten. Fraglich ist auch Ajet Sejdija, der in Bern verletzungshalber das Spiel nicht beenden konnte.

Dafür stehen Trainer Denis Sonderegger die am vergangenen Samstag gesperrt gewesenen Petar Pavlovic und Angelo Campos ausgeruht wieder zur Verfügung. Bei den Tessinern fehlt der zweitbeste Torschütze Evans Fabris Maurin gesperrt.