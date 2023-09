Projekt Europa wurde in der Steinzeit erfunden: Der erfolgreiche St.Galler Filmemacher David Bernet widmet seinen neuen Dokfilm einer Ostschweizer Archäologin und ihrer These Für seinen Dokfilm «Democracy» wurde David Bernet mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet. Jetzt hat er ähnlich Grosses vor: Er will die renommierte St.Galler Archäologin Bettina Schulz Paulsson begleiten. Und aufzeigen, dass der Gedanke von Europa eigentlich schon in der Jungsteinzeit erfunden wurde.

Szene aus David Bernets Dreharbeiten in Nordfrankreich: Archäologin Bettina Schulz Paulsson entnimmt eine DNA-Probe. Bild: zvg

Es scheint, als liesse ihn das Thema Europa und Zusammenhalt nicht los. David Bernet, der Dokumentarfilmer aus Rheineck, erkundet in seinen Filmen den europäischen Grundgedanken. Auch in seinem neusten Film geht es darum – allerdings vor 7000 Jahren. Bernet folgt mit der Kamera der renommierten Ostschweizer Archäologin Bettina Schulz Paulsson und ihrer These: Europa wurde in der Jungsteinzeit erfunden.

David Bernet hat sich in der Filmszene einen Namen gemacht. 2017 wurde er mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet für seinen Dokfilm «Democracy – im Rausch der Daten». Zweieinhalb Jahre hatte er in Brüssel verfolgt, wie Politikerinnen und Politiker um die EU-Gesetzgebung zum Datenschutz ringen: Der Film ist ein Krimi über den Umgang mit Daten, Sicherheit und europäischen Zusammenhalt. Aktuell feilt Bernet an seinem Dokfilm «Solidarity». Darin beleuchtet er, warum Solidarität der Kitt der Gesellschaft ist.

Filmemacher David Bernet. Bild: zvg

Sein neustes Filmprojekt führt ihn jetzt in die Steinzeit.

Wie er darauf kam? David Bernet grinst. Er ist in Thal geboren, in Rheineck aufgewachsen, hat die Kanti in Heerbrugg besucht. Mit ihm auf der Schule: Bettina Schulz Paulsson aus St.Margrethen, im Gymi die beste Freundin von David Bernets Schwester. Als David Bernet in Berlin Allgemeine Vergleichende Literaturwissenschaften und Philosophie studierte, zog Bettina Schulz Paulsson mit in seine WG, sie studierte Archäologie. Doch die persönliche Verbindung war nur der Türöffner für den Film. Was Bernet interessiert, ist Schulz Paulssons These, an der sie gerade arbeitet.

Bettina Schulz Paulssons Forschung machte Furore

Bettina Schulz Paulsson ist eine der führenden Prähistorikerinnen des europäischen Neolithikums, der Jungsteinzeit. Vor wenigen Jahren machten ihre Forschungsergebnisse Furore, ihr Buch war bahnbrechend: Sie wies nach, dass es eine Verbindung gibt zwischen den megalithischen Bauten in Europa.

Vorher galt die Idee, diese Art Grabstätte habe sich als Mode verbreitet. Schulz Paulsson konnte aber die Verbreitungswege über den Kontinent nachweisen. Es war eine Kultur, die sich ausbreitete, und keine Modeerscheinung. Die britische Boulevardzeitung «Sun» war über Schulz Paulssons Arbeit nicht erfreut, weil die Archäologin den Ursprung der Megalithik in der Bretagne verortete. Stonehenge, Jahrtausende später erst gebaut, war also ausgerechnet von den Franzosen inspiriert.

Die St.Galler Archäologin Bettina Schulz Paulsson hat mir ihrer Forschung bereits für Furore gesorgt. Bild: zvg

Walfang als Hinweis einer gemeinsamen europäischen Kultur

Jetzt untersucht die Archäologin die Megalith-Gräber weiter, rund 35’000 gibt es in Europa. In den Grabstätten wurden ähnliche Abbildungen gefunden, die Walfang zeigen. Vielleicht ist die jungsteinzeitliche maritime Technik des Walfangs der Hinweis darauf, dass wirklich viel Mobilität auf dem Kontinent herrschte und eine gemeinsame europäische Kultur so möglich war. Und vielleicht sind die Gräber Zeugen dieser untergegangenen europäischen Kultur.

Ob ihre These stimmt? Bettina Schulz Paulsson erforscht das. Sie sucht in megalithischen Grabstätten in ganz Europa nach menschlicher und Wal-DNA. David Bernet ist mit der Kamera dabei.

David Bernet (ganz rechts) mit seinem Filmteam bei Dreharbeiten am Dolmen in Nordfrankreich. Bild: zvg

Er hat Schulz Paulsson bei Grabungen auf der französischen Atlantikinsel Île d’Yeu begleitet. Angedacht sind weitere Dreharbeiten in Spanien, Sardinien, Schweden, Dänemark, Grossbritannien. Auch die Akribie, mit der Archäologinnen und Archäologen arbeiten, hat es ihm angetan: «Wochenlang sitzen die auf einem Steinhaufen und graben sich runter, und jeder kleine Fund kann alles verändern.» Jedes kleine Element könne die Erzählung bestätigen oder infrage stellen. Und auch die eigene These.

Sie liefert eine neue europäische Erzählung

Was Bernet fasziniert: Die Umdeutung der Geschichte, der Paradigmenwechsel, den Schulz Paulssons Forschung bedeuten würde, sollte sie ihre These belegen können. Denn das würde heissen: Europa war schon immer ein Kontinent mit Vernetzung und Austausch. Bislang wurde die europäische Entwicklungsgeschichte so erzählt, dass Gruppen eifersüchtig ihre Territorien bewachten. David Bernet knüpft den Faden ins Heute weiter: «Dass die europäische Union sagt, lasst uns vernetzen, vielleicht ist das ein steinzeitlicher Gedanke.»

Sein Filmprojekt sei nicht rein historisch, sondern auch politisch. Archäologin Schulz Paulsson, die seit vielen Jahren in Schweden lebt und an der Universität Göteborg eine Professur innehat, gebe mit ihrer Forschung indirekt eine Antwort darauf, wie man dem erstarkenden Nationalismus begegnen kann: «Sie liefert eine europäische Erzählung», sagt David Bernet. Ihre Forschung stelle die Idee der «Reinheit von Nationen» vollkommen infrage.

David Bernet begleitete Bettina Schulz Paulsson bei Grabungen in der Toskana: «Wochenlang sitzen die auf einem Steinhaufen und graben sich runter, und jeder kleine Fund kann alles verändern.» Bild: zvg

Bernets Film «Solidarity» soll nächsten Herbst in die Kinos kommen. Wann sein Film über Bettina Schulz Paulsson zu sehen sein wird? Vor zwei Jahren hat er das Projekt begonnen. David Bernet sagt, er gehe davon aus, dass sie im Frühling 2026 den Filmstart machen könnten.

Es soll ein Kinofilm werden. Noch ist er nicht finanziert, Bernet rechnet mit Kosten in Höhe von 700’000 bis 800’000 Franken, er und sein Team sind in Vorkasse gegangen. Der TV-Sender 3Sat ist interessiert, von der deutschen Filmförderungsanstalt gab es Entwicklungsgeld. Bernet sagt, falls es Enthusiasten gebe, die das Projekt unterstützen mögen, er würde sich freuen.