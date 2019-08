Fehlerhafter Glockenschlag in der katholischen Kirche Goldach: Nun sind die Probleme mit dem Bimbam behoben Die Glocken der Katholischen Kirche Goldach sind aus dem Takt geraten. Die Verantwortlichen haben den Fehler gefunden. Rudolf Hirtl

Ein verklemmter Gewichtsaufzug hat das Glockengeläut in der katholischen Kirche in Goldach falsch läuten lassen. (Archivbild: Tino Dietsche)

In seinem Leserbrief kritisiert Josef Rupp den falschen Glockenschlag der Katholischen Pfarrkirche St.Mauritius in Goldach. Darin schreibt er:



«Seit über sechs Wochen funktioniert der Glockenschlag fehlerhaft.»

Der Viertelstundenschlag, bim, bam, sei korrekt. Manchmal hörten die Leute aber auch bam, bim, oder nur bim oder nur bam oder gar nichts.

Matthäus Strawa, Pfarreibeauftragter Mauritius Goldach, räumt auf Nachfrage ein, dass es tatsächlich Probleme mit dem Bim und Bam gegeben habe. «Wir hatten ein technisches Problem mit dem Stundenschlag unserer Kirche. Dies war im Juli und wurde von unseren aufmerksamen Mitarbeitenden gemeinsam mit Technikern fachmännisch repariert.» Die Reparatur habe aufgrund zu bestellender Ersatzteile einige Tage gedauert. Grund für den falschen Stundenschlag war laut Strawa ein verklemmter Gewichtsaufzug.

Ein in der vergangenen Woche aufgetretenes Stundenschlagproblem habe innert Tagesfrist gelöst werden können. Matthäus Strawa ergänzt: «Dank der Aufmerksamkeit unserer Mesmer und dem schnellen Einsatz der verantwortlichen Unterhaltsfirma, sind sämtliche Probleme mit dem Glockengeläut behoben.»

Früher haben Glocken vor Katastrophen gewarnt

Josef Rupp regt ausserdem an, das 13 Minuten lange Läuten zum Sonntagsgottesdienst auf vertretbare acht Minuten zu reduzieren. Auf eine Diskussion über das Einläuten der Sonntagsgottesdienste, das übrigens nur zwölf Minuten daure, will man sich bei der katholischen Kirchgemeinde der Region Rorschach nicht einlassen und verweist auf die Tradition.

In Goldach läuten Kirchenglocken wie auch anderswo das neue Jahr ein, rufen zu Gottesdienst und Gebet und schlagen die Stunden. Für die einen läuten die Hochzeitsglocken, für andere ertönt die Totenglocke. Früher waren Glocken wichtiger, Menschen richteten sich nach ihrem Schlag, oder Glocken warnten vor Katastrophen und Krieg. Apropos Tradition: In Goldach läuten die Glocken der Katholiken täglich um 11 Uhr, um Frauen daran zu erinnern, dass es Zeit ist, an das Mittagessen zu denken. Jeden Freitag erinnert zudem ebenfalls zweiminütiges Glockengeläut an die Todesstunde von Jesus.