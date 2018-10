Probleme bei der Zeitumstellung: Die binäre Uhr am St.Galler Hauptbahnhof tickt wieder nicht richtig Wer am St. Galler Hauptbahnhof die Zeit wissen will, sollte sich derzeit nicht auf die binäre Uhr verlassen. Sie tickt nicht mehr richtig – schon wieder. Grund dafür sind offenbar Funkprobleme. Linda Müntener

Diese Aufnahme wurde am Sonntagabend um 20.33 Uhr gemacht. Die binäre Uhr zeigt aber 21.33 Uhr an. (Bild: ZVG)

Es dürfte nicht allen Pendlern aufgefallen sein. Für viele ist die binäre Bahnhofsuhr auch ein halbes Jahr nach ihrer Einweihung ein Rätsel. Doch einem Tagblatt-Leser ist aufgefallen: Die Uhr zeigte am Sonntagabend fälschlicherweise 21.33 Uhr statt 20.33 Uhr an. Hat sie die Zeitumstellung verpasst?

Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner bestätigt, dass die Uhr derzeit falsch läuft.

«Techniker der Firma Vosch, mit der die Stadt einen Werkvertrag hat, haben versucht, die Uhr am Samstagabend manuell auf Winterzeit umzustellen. Das hat nicht geklappt.»

Der St.Galler Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner. (Bild: PD)

Man vermute Probleme mit der Funk-Verbindung, die Diagnose stehe aber noch aus. «Heute waren Techniker vor Ort, die müssen dieser Tage nochmals mit dem Hebewagen hoch», sagt Rechsteiner. Wann die Uhr wieder richtig läuft, kann er nicht sagen.

Schon einmal falsche Anzeige

Nicht zum ersten Mal zeigt die binäre Uhr eine falsche Zeit an. Das umstrittene Kunstwerk wurde erst im April aufgehängt und in Betrieb genommen. Fünf Monate später, im September, folgte bereits die erste Störung: Ein Leuchtpanel in der untersten Zeile, der Sekundenanzeige der Uhr, wurde nicht korrekt angesteuert. Die Stadt hatte die Reparaturarbeiten in Auftrag gegeben. Kosten fielen für die Stadt damals keine an – dank Garantieleistung.