Premiere Wut und Liebe: Theater St.Gallen inszeniert Monolog von Sibylle Berg in einem leeren Büro Eine junge Frau, allein in einem leerstehenden Büro, mitten in der Innenstadt. Das Theater St.Gallen verlegt den Monolog «Und jetzt: die Welt! - oder: Es sagt mir nichts, das sogenannte Draussen» in Geschäftsräume an der Spisergasse.

Tabea Buser im Monolog «Und jetzt: die Welt! - oder: Es sagt mir nichts, das sogenannte Draussen». Bild: PD/Tanja Dorendorf

Schilder weisen den Weg zum Spielort. Die Spieladresse heisst Spisergasse 14, doch der Eingang dazu liegt versteckt in der Gasse hinterm Haus, an der Turmgasse 7. Ladenlokale und Gewerberäume stehen ja einige leer in der Innenstadt - das Theater St.Gallen nutzt jetzt einen um. Während man in der Turmgasse auf den Einlass wartet, blickt man in die umliegenden Schaufenster – nebenan kann man sich Tattoos stechen lassen.

Man steigt die Treppen rauf in den zweiten Stock, durch eine weisse Tür geht es in die leeren Räume. Vielleicht war es mal ein Geschäftsraum, vielleicht ein Büro, grauer Spannteppich, kahle Wände. Die Theatermacher haben Neonröhren an die Decke geschraubt, ein kleines Podest und 20 Plastikstühle aufgestellt – hier wird Theater gespielt.

Im Rahmen der Reihe «Radikal allein», die im Herbst 2020 startete, feierte am Dienstag Sibylle Bergs «Und jetzt: Die Welt! - oder: Es sagt mir nichts, das sogenannte Draussen» Premiere. Es ist die fünfte Monolog-Premiere dieser Reihe. Und die erste, die mitten in der Innenstadt gespielt wird – die vier vorherigen wurden im Kunstmuseum und im Kirchhoferhaus gezeigt.

Der Text («für eine Person und mehrere Stimmen, oder anders», wie Sibylle Berg in der ersten Regieanweisung schreibt) ist ein bitterböser Hass-Monolog einer vielleicht Anfang 20-Jährigen, die aus den eigenen vier Wänden gegen sämtliche Zumutungen der Gegenwart basht. In der St.Galler Fassung ist das Abgründige herausgestrichen. Kein gefesselter Stiefvater im Keller, kein illegales Viagra-Labor in der Küche. Regisseur Jonas Bernetta zeigt einfach die Suche einer jungen Frau nach ihrem Platz in der Welt und nach dem Glück.

Sie lässt auch mal eine Zuschauerin eine SMS vorlesen

Tabea Buser spielt diese junge Frau mit viel Energie, oszillierend zwischen Ironie, Wut und Zerbrechlichkeit. Buser, in Jeans, weissem T-Shirt (LOL steht als Logo darauf), spricht das Publikum direkt an. Lässt auch mal jemanden eine SMS vorlesen, drückt einer anderen einen Dosenprosecco in die Hand und stösst mit ihr an.

Diese junge – im Stück namenlose – Frau wütet energiegeladen durch die leeren Räume, singt und rappt, fährt Scooter, und arbeitet sich an ihrer Wut auf die Welt, ihrer Überforderung und ihrem Schmerz an der Welt ab. Ist unglücklich verliebt in Lina, die aber bei einem jungen Mann im Bett liegt, telefoniert mit Freundin Gemma, die im Zumba-Training ihren Körper perfektioniert, und mit ihrer Mutter, die einsam zu Hause sitzt und «wartet, dass etwas aus der Wand wächst».

Tabea Busers Spiel wechselt zwischen kraftvoll und zart, sie sucht schüchtern nach Worten, brüllt auch mal aus dem Fenster hinaus auf die Spisergasse. Regisseur Bernetta holt den sarkastisch-überhöhten Text auf den Boden eines Realismus, der klein und bieder wirkt. Keine bitterböse Abrechnung mit der Welt also. Stattdessen eine verniedlichte, aber anrührend ernsthaft gespielte Lebensbeichte.