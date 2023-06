Premiere Theater als Integrationshilfe: St.Galler Regisseur Pierre Massaux arbeitet mit Geflüchteten Im Keller der St.Galler Buchhandlung zur Rose wird ab Donnerstag Theater gespielt. Regisseur Pierre Massaux inszeniert mit Laiendarstellern «Das Wandertheater Chopalovic» und will dem Kern des Theaters auf den Grund gehen.

Warum Theater? Dieser Frage will Pierre Massaux mit seiner Inszenierung «Das Wandertheater Chopalovic» nachgehen. Bild: André Brugger

Das Stück hat Pierre Massaux selber übersetzt. Er fand das Werk des serbischen Autors in einer französischen Theaterzeitschrift. Auf Deutsch war es nicht erhältlich. Also verfasste Massaux die deutsche Fassung. Jetzt bringt er «Das Wandertheater Chopalovic» auf die Bühne.

Die Buchhandlung zur Rose liegt mitten in der Altstadt. Pierre Massaux führt in den Keller, steile Stufen geht es hinab, es ist kühl. Hier hat Massaux schon einmal ein Theater eingerichtet, vor 20 Jahren war das. Sieben Inszenierungen seien hier entstanden. Dass er unter seinem Produktionsnamen Le Théâtre du Sacré jetzt wieder in diesem Keller arbeitet und ihn für zwei Jahre gemietet hat, liegt an einer Sanierung. Das Kleintheater 111, im früheren Programmkino Kinok beheimatet, von Massaux mitgegründet, wird saniert. Im Januar zogen Massaux und das Betreiberkollektiv aus. In eineinhalb Jahren könnten sie wieder rein.

Könnten – die Zukunft des Theaters 111 ist ungewiss. Das Betreiberkollektiv habe sich an einer Sitzung vor zwei Wochen aufgelöst, erzählt Massaux. Nur er sei noch übrig. Den anderen fehle die Motivation, die Kraft, um die zwei Jahre dauernde Unterbrechung zu überbrücken. Ob er dann das Theater 111 an der Grossackerstrasse alleine weiterführt? Er weiss es nicht – aber ausgeschlossen sei es nicht.

Theaterträumer, Besessener – und von sich überzeugt

Doch er möchte gar nicht so viel über das Theater 111 sprechen, lieber mag er von seiner Inszenierung erzählen. Im Keller hat Pierre Massaux drei Zuschauerreihen aufgebaut, hat eine schmale Bühne aus hellem Holz einbauen lassen. Der Raum mit den hellen, groben Steinwänden hat einen eigenen Charme. An der Rückwand führen Eisentritte nach oben zu einer Holzklappe, vier Eisenhaken hängen von der Decke. Vielleicht wurden daran früher Holzstangen befestigt, an denen Fleisch aufgehängt wurde, vermutet Massaux. Für sein Stück sei der Raum passend.

Pierre Massaux hat im Keller der Buchhandlung zur Rose eine Bühne eingebaut. Bild: Julia Nehmiz

Und da ist sie wieder, die Begeisterung, die Massaux beim Erzählen mitreisst und von einem Thema zum nächsten treibt. Von Regisseur Peter Brook und Schauspieler Yoshi Oida, deren Theater ihn fasziniere, er habe Brooks letzte Inszenierung gesehen; über Daniel Barenboim, der nicht nur ein grossartiger Musiker sei, sondern auch ein Vermittler zwischen Welten; zur Inspiration, die Raffaels Fresko «Die Schule von Athen» ihm gebe, ein gerahmtes Poster lehnt auf einem Stuhl, Massaux liefert eine kurze Bildinterpretation.

Er ist ein Theaterträumer, ein Besessener – und von sich überzeugt. Mit «Das Wandertheater Chopalovic» will Massaux nichts weniger als den Urgrund des Theaters erkunden. «Warum Theater?», das sei doch die alles entscheidende Frage, die aber niemand in heutigen Inszenierungen mehr stelle. Und schon gar nicht beantworte. Er schon.

Der Raum, den Pierre Massaux während der Sanierung des Theaters 111 bespielt, hat einen eigenen Charme. Bild: Julia Nehmiz

Die Leidenschaft der Laien begeistert ihn

Der serbische Autor Ljubomir Simovic erzählt von einer fahrenden Theatertruppe, die im zweiten Weltkrieg Schillers «Räuber» auf Dorfplätzen aufführt, was zu Konflikten mit der Bevölkerung führt. Was könne Kunst in Kriegs- und Krisenzeiten bewirken, warum sei Kunst ein Nahrungsmittel – diesen Fragen spüre er in seiner Inszenierung nach. Dass er mit Laien arbeitet, sei nicht hinderlich, im Gegenteil. «Was unterscheidet einen Laien von einem Professionellen?», fragt Massaux. Es gebe gute Laien, gute und schlechte professionelle Schauspielerinnen oder Schauspieler. Ihn begeistert die Leidenschaft, mit der sich Laien ins Theaterspielen werfen.

Seit einem halben Jahr probt er mit seinem Ensemble: drei Menschen aus der Schweiz, vier aus der Ukraine, einer aus der Türkei. Dass alle unterschiedlich mit Sprache umgehen, ist für ihn eine Qualität. Die Geflüchteten lernen bei ihm in der Auseinandersetzung mit dem Stück Deutsch, seine Theaterarbeit sei eine Integrationsmassnahme. Doch ihm geht es um mehr. Um den Kern des Theaters, den er mit seiner Inszenierung offenlegen will.