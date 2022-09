Premiere 60 Teilnehmende, sieben Nationen, sieben Teams: U20-Poetry-Slam-Meisterschaften finden erstmals in St.Gallen statt Am Donnerstag starten in St.Gallen die deutschsprachigen U20-Poetry-Slam-Meisterschaften. 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Belgien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Österreich und der Schweiz kämpfen um den Eintritt in den Halbfinal.

Egal, welches Prestige der Wettbewerb hat – im Poetry-Slam kürt das Publikum die Siegerin oder den Sieger. Bild: PD/Pierre Lippuner

Es ist eine Premiere für St.Gallen: Die internationalen, deutschsprachigen U20-Poetry-Slam-Meisterschaften finden zum ersten Mal in der Gallusstadt statt. Dabei liegt in St.Gallen der Ursprung des U20-Poetry-Slams, wie Pierre Lippuner, Mitorganisator der Meisterschaften, sagt. Oder zumindest einer der Ursprünge: Gut möglich, dass mehrere Personen die Idee gleichzeitig hatten. Im Rückblick lässt sich das nicht mehr konstruieren.

Jedenfalls: 2003 organisierte Richi Küttel in St.Gallen den ersten Slam für Schülerinnen und Schüler. 24 Kinder und Jugendliche traten auf. «Zu viele», bilanzierte der St.Galler Kulturvermittler und Spoken-Word-Poet später. Ein Erfolg war der Anlass dennoch: Die Sparte U20 war gegründet. 2004 wurde der U20-Poetry-Slam ins Programm der deutschsprachigen Ü20-Meisterschaften integriert. Seit 2013 findet die U20-Meisterschaft getrennt von jener der über 20-Jährigen statt.

St.Gallen meldete sich spontan für Meisterschaften

19 Jahre nach dem Schüler-Poetry-Slam, die Jugendlichen von damals sind längst erwachsen, schliesst sich der Kreis: Am Donnerstag starten die deutschsprachigen, internationalen Meisterschaften in St.Gallen. 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Belgien, Deutschland, Italien (Südtirol), Luxemburg, Österreich und der Schweiz treten an. Die meisten von ihnen mussten sich laut Lippuner qualifizieren, um an die internationalen Meisterschaften reisen zu dürfen.

Die U20-Meisterschaften nach St.Gallen zu holen, war ein Spontanentscheid. 2019 geht es um die Vergabe für 2021. Niemand meldet sich, also tun es Fabian Engeler und Pierre Lippuner. Sie bilden mit Stefanie Rohner, Stefan Weisskopf und Piera Cadruvi das OK für die Meisterschaften. Gemeinsam mit Richi Küttel sind sie zudem im Verein Solarplexus. Dieser ist in der Poetry-Slam-Nachwuchsförderung tätig und organisiert kantonale U20-Meisterschaften. Lippuner:

«Wir wollten die internationalen Meisterschaften mal in die Schweiz holen. Es ist eine Frage des Mutes und der Kapazität.»

Pierre Lippuner an einem Auftritt. Bild: PD

U20-Meisterschaft mit über 20-Jährigen

Wegen der Coronapandemie fiel die Meisterschaft 2020 komplett aus – sie war in Darmstadt geplant gewesen. Die St.Galler Ausgabe von 2021 wurde verschoben. Aus diesem Grund nehmen an der diesjährigen U20-Meisterschaft auch über 20-Jährige teil – die Altersgrenze wurde ausnahmsweise um zwei Jahre erhöht.

In sechs Vorrunden werden die 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer um den Einzug in den Halbfinal kämpfen. Nur 24 von ihnen können sich qualifizieren und am Freitag erneut antreten. In den Final vom Samstag werden es schliesslich zehn Spoken-Word-Poetinnen und -Poeten schaffen.

Über Sieg oder Niederlage entscheidet wie üblich das Publikum. In St.Gallen erhält die Gewinnerin oder der Gewinner zudem üblicherweise als Preis eine Flasche Whisky. An einem U20-Anlass geht das schlecht. Stattdessen gibt es Pokale, die die Organisatoren speziell für den Anlass angefertigt haben: mit 3D-Drucker und goldiger Sprühfarbe. Für die drei Bestplatzierten aus dem Einzelfinal sowie die Gewinner aus dem Teamfinal geht es zudem fast direkt weiter: Sie dürfen an den Ü20-Meisterschaften in Wien teilnehmen, die im November stattfinden.

Poetry-Slam im Team

Die Kategorie Team ist zum zweiten Mal Teil der deutschsprachigen U20-Meisterschaften. Fabian Engeler und Pierre Lippuner, die mit Pink im Park selbst ein Team bilden, werden den Final moderieren. Sieben Gruppen treten an. Eine Vorrunde gibt es nicht, weil zu wenige im Team performen.

Fabian Engeler (hinten) und Pierre Lippuner performen gemeinsam als Team Pink im Park. Bild: PD/Dieter Graf

«Die Kategorie Team gilt in der Szene als Königsdisziplin», sagt Lippuner. Statt eine Person alleine performen zwei, drei Personen einen Text zusammen. «Sie sprechen gemeinsam, abwechselnd oder ineinander verwoben. Dadurch wird der Klang viel rhythmischer.»

Grosse Textvielfalt in den Vorrunden

Lippuner freut sich auf die gesamten Meisterschaften, aber besonders auf den Teamfinal. «Was zwei Personen auf der Bühne abziehen können, ist schon recht krass.» In den Vorrunden werde dafür die grösste Textvielfalt geboten. Für Lippuner ist klar:

«Viele Leute, die es verdient hätten, werden nicht weiterkommen.»

Er selbst kam durch Richi Küttel zum Poetry-Slam. Sinnigerweise durch einen Schulworkshop. Küttel referierte am OZ Grünau in Wittenbach zu Poetry-Slam und forderte die Schülerinnen und Schüler auf, an einem Slam aufzutreten. «Ich ging nach Hause, schrieb einen Text und trat mit diesem am Freitag darauf auf.» Lippuner scheiterte grandios, machte aber weiter. «Die Szene ist sehr offen, alle dürfen mitmachen.» Bis 2011 trat Lippuner in der Kategorie U20 an und wechselte dann in die Ü20.

Für Lippuner ist die Durchführung in St.Gallen aus mehreren Gründen wichtig. Es sei ein Signal: «St.Gallen ist Teil der deutschsprachigen Szene und hat genügend Kapazitäten für ein solches Festival.» Die Kleinkunstszene leide unter den Folgen der Pandemie, Zuschauerinnen und Zuschauer bleiben aus. «Wir wollen wieder die Lust wecken auf Poesie auf der Bühne, auf Kultur.»