«Hoffe, dass Trump elegant abtritt» oder «Wenn er vor Gericht will, nehme ich ihm das nicht übel»: Wie Ostschweizer in den USA die Präsidentschaftswahl erlebt haben

Seit Samstag ist der Demokrat Joe Biden als neuer Präsident und Kamala Harris als neue Vizepräsidentin der USA gewählt. Gebürtige Ostschweizer in den USA erzählen, wie unterschiedlich die Reaktionen in der letzten Woche waren.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben gewählt. Seit Samstagabend in mitteleuropäischer Zeit steht der Sieger dieser historisch turbulenten Präsidentschaftswahl 2020 fest: Es ist der Demokrat Joe Biden. Mit fünf anderen Wahlen aus den Jahren 1824, 1876, 1880, 1960 und 2000 gehört die diesjährige zu den am knappsten entschiedenen Wahlen in der Geschichte der USA.

Amerika ist zurzeit ein politisch stark polarisiertes Land. Auch von Auslandschweizern, die in den USA wohnen, lässt sich schlecht ein generelles Stimmungsbild im Land zeichnen. Denn noch grösser als zwischen Süd und Ost seien die Unterschiede zwischen den urbanen und ruralen Gebieten. Drei aus der Region stammende Auslandschweizer erzählen, wie sie die letzten Tage in ihrer Wahlheimat erlebt haben.

Bild: Roman Elsener, New York

Roman Elsener (53), New York/Rorschach: In den Tagen vor der Wahl war noch keinesfalls klar, wer von den beiden Kandidaten gewinnen würde. Man ist mit dem Gefühl ins Bett gegangen, dass Donald Trump das Land für vier weitere Jahre regieren würde. Als ich dann erfahren habe, dass die Anzahl der Stimmen zu Biden umgeschlagen hat, habe ich mich natürlich gefreut.

Darauf folgte dann auch eine Welle von Freude durch New York. Man hörte Jubelrufe aus den Fenstern und die Leute gingen in einem «Freudentaumel» auf die Strasse. Der Bundesstaat New York ist generell grösstenteils demokratisch geprägt. Nun hoffe ich, dass sich Donald Trump präsidentiell verhält, elegant abtritt und die Sache nicht noch weiterzieht.

Bild: Manuel Gemperli, New Orleans

Manuel Gemperli (33), New Orleans/Gossau: In den letzten Tagen haben wir in unserer Familie wohl mehr CNN geschaut als je zuvor. Wir versuchten, uns so gut wie möglich auf dem Laufenden zu halten. Erfahren haben wir von Joe Bidens Sieg, als wir gerade im Park waren und plötzlich jemand aus einem vorbeifahrenden Auto geschrien hat, Biden habe gewonnen.

Wir haben festgestellt, dass viele Leute vor dem Wahltag sehr vorsichtig waren, wenn sie über das Thema oder das mögliche Ergebnis sprachen. Niemand wollte in Diskussionen verwickelt werden. In Louisiana wurde republikanisch abgestimmt, während in New Orleans selber der grössere Teil der Bevölkerung demokratisch gestimmt hat. Dieses Muster kann man im ganzen Land erkennen. Oft ist es weniger der Unterschied zwischen dem Süden und dem Osten des Landes, sondern vielmehr der Unterschied zwischen Stadt und Land. Auf dem Land sind die Leute eher konservativ, in der Stadt hingegen eher liberal.

Bild: Thomas Schürpf

Thomas Schürpf (46), Boston/Gossau: Bevor man am Samstag kurz vor 12 Uhr das Ergebnis erfuhr, war die Stimmung in meinem Umfeld und bei mir selbst sehr angespannt. Dies vor allem auch, weil der Ausgang der Wahl viel knapper ausgefallen ist, als es die Umfragen vorausgesagt hatten. Als dann feststand, dass Joe Biden gewonnen hatte, war da eine riesige Erleichterung. Von der Strasse hörte man Autogehupe, wie wenn in der Schweiz die lokale Fussballmannschaft Meister geworden ist. Leute zündeten Feuerwerke an, was in Massachusetts eigentlich verboten ist.

Massachusetts ist ein sehr liberaler Staat. Deshalb war die Reaktion hier bereits vor vier Jahren grosses Unverständnis. Generell herrscht hier eher eine Anti-Trump Stimmung und Frustration über die Weise, wie er Politik betrieben hat. Gespannt bin ich jetzt, was Donald Trumps nächster Schritt sein wird. Er hält sich ja bekanntlich nicht sehr stark an die ungeschriebenen Gesetze der Politik. Der Rechtsweg steht ihm aber natürlich offen und ich würde es ihm nicht übel nehmen, wenn er das Gericht anruft.