PRÄSIDENTENFEIER «Jürg National» bekommt sie alle: Wie der höchste Stadtsanktgaller Jürg Brunner mit Paola Felix und Natallia Herrsche feierte So unverhofft Jürg Brunner zum Stadtparlamentspräsidenten wurde, so rauschend feierte er sein Präsidialjahr am Dienstagabend. Im «Alpenchique» stiess er mit Weggefährten und prominenten Gästen an – moderiert von Comedian Michael Elsener.

Zu seinem Antritt wünschte sich Jürg Brunner (Mitte), dieses Jahr noch mit Natallia Herrsche (rechts) anstossen zu dürfen. Nachdem sie im Februar 2022 in Belarus freikam, ging der Wunsch am Dienstagabend in Erfüllung. Auch Paola Felix (links) folgte der Einladung des höchsten Stadtsanktgallers. Bild: Ralph Ribi (3. Mai 2022)

Stadtpräsidentin Maria Pappa hatte während ihrer Laudatio für Jürg Brunner (SVP) gleich zwei Herausforderungen zu meistern. Einerseits war da die kleine Schrift ihres Manuskripts und die spärliche Beleuchtung im Alpenchique-Club, wo die Sause für den höchsten Stadtsanktgaller am Dienstagabend stattfand. Und andererseits war da der wortgewaltige Michael Elsener. Der Kabarettist und Comedian führte als Moderator durch den Abend. Pappa sagte einleitend: «Es wird nicht einfach, dieses Niveau zu halten.»

«Ein Mann voller Überraschungen»

In ihrer Ansprache bezeichnete sie Jürg Brunner – den SVP-Mann mit Herz für die Umwelt und langjährigem Einsatz für Tempo 30 – als «Mensch voller Überraschungen». So habe er beispielsweise alle überrascht, als er sich ohne Vorlaufzeit bereit erklärte, nach dem plötzlich Rücktritt des eigentlich für das Präsidium vorgesehenen Christian Neff in die Bresche zu springen. Brunner verkörpere die Vision der Stadt, die Pappa mit vier Adjektiven umschrieb: lebenswert, weltoffen, ökologisch, innovativ. Er habe als Mitgründer des Open Air Arbon, als Gartenbesitzer inklusive Insektenhotel, als erfolgreicher Judoka eine besondere Biografie. Pappa lobte, dass Brunner über die Parteigrenzen hinaus denke. Und so heisse es in parlamentarischen Vorstössen oft:

«SP/Juso/PFG-Fraktion, GLP-Fraktion ...und Jürg Brunner!»

«Jürg und seine Umweltthemen sorgen für Diskussionen und rote Köpfe», sagte Karin Winter-Dubs in ihrer Lobrede scherzhaft, worauf ein Grüner am Nebentisch meinte: «Nicht bei uns!» Die Stadt St.Gallen sei heute ein wichtiger Teil seines Lebens, sagte die SVP-Fraktionspräsidentin über Jürg Brunner. Und die Zusammenarbeit sei geprägt von Herzlichkeit und Menschlichkeit. Als Olma-Botschafter und als Parlamentspräsident dürfe Brunner dieses Jahr den Olma-Umzug an der Spitze anführen. Winter-Dubs gab ihm dafür ein Tolstoi-Zitat auf den Weg: «Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust.»

SVP-Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs hielt eine Laudatio auf den höchsten Stadtsanktgaller – und überreicht ihm im Anschluss einen guten Tropfen Hochprozentiges. Bild: Ralph Ribi (3. Mai 2022)

Der Gefeierte selbst hatte mit der grossen Kelle angerührt. Moderator Michael Elsener, der Brunner im Verlauf des Abends wiederholt als «Jürg National» anpries, war nicht der einzige Gast von nationaler Bekanntheit. Auch Sängerin und Moderatorin Paola Felix (Brunner: «Man muss nicht erwähnen, was sie alles für die Stadt St.Gallen getan hat») und Natallia Herrsche waren als Gäste geladen – und kamen. Herrsche ging 2019 für Freiheit und Demokratie in ihrem Herkunftsland Belarus auf die Strasse, wurde verhaftet und verbüsste eine anderthalbjährige Haftstrafe in verschiedenen belarussischen Gefängnissen. Im Februar kam sie überraschend frei. Brunner sagte, Herrsche habe grossen Mut und Zivilcourage bewiesen.

«Ein Wunsch für mein Präsidialjahr war, dass ich mit Natallia Herrsche ein Bier trinken darf. Dass der heute an meiner Feier in Erfüllung geht, ist sehr schön.»

Brunner erwähnte auch Markus Straub, den langjährigen Präsident der SVP-Kantonsratsfraktion und Stadtratskandidat 2012: «Wir haben gemeinsam an der Fachhochschule studiert. Von ihm erhielt ich kurz nach meinem Umzug nach St.Gallen den Anruf, dass ich ins Stadtparlament nachrutschen könne.» Brunner hatte seine erste Parlamentssitzung dann im März 2014.

Ebenfalls anwesend waren die Bauunternehmer Marco Cellere und Andreas Pfister. Ersterer baue nicht nur viele Strassen «für unsere Stadt», er trage mit der Unterstützung des FC St.Gallen oder der Zwischennutzung auf dem Areal Bach auch zur Identität St.Gallens bei. Letzterer, sagte Brunner, stelle Wohnraum – gerade für ältere Menschen – zur Verfügung. Und der Pfister-Familie habe man auch das schöne Schoren-Quartier zu verdanken.

Der Dessert deckt die Parteienlandschaft ab

Es gab freilich nicht nur zu trinken, sondern auch zu essen: Bratwurst mit Bürli, wie könnte es auch anders sein. Und der Dessert deckte, wie Michael Elsener sagte, fast die gesamte Parteienlandschaft ab: Es gab Erdbeertörtli für die Roten, Schwedentörtli für die Grünen, und Schwedentörtli mit Sünneli drauf für die SVP. Der Freisinn musste sich mit den blauen Servietten begnügen.

Auch bei der Musik wurde nicht gekleckert: Das St.Galler Elektropop-Trio We Are Ava, das für einen Swiss Music Award in der Newcomer-Kategorie nominiert ist, spielte zu Ehren des höchsten Stadtsanktgallers. Der sagte an der Bar, der Weg sei kurz gewesen für die Band. Sie haben ihren Proberaum hier im Keller.

«Es ist wohl das erste Mal, dass sie mit dem Lift zu einem Auftritt fahren können.»