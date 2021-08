Prämierung Die Erde ist also doch eine Scheibe: Marielle Heessels und Leonardo Ugolini modellieren sich beim Sandskulpturen-Festival in die Herzen des Publikums Acht Teams haben in einer Woche die unförmigen Sandhaufen auf der Arionwiese in Rorschach zu fantastischen Kunstwerken geformt. Publikumssieger wurden Marielle Heessels (Niederlande) und Leonardo Ugolini (Italien) mit «the flat earth Theory». Den ersten Platz der Jury erhielten Maija und Karlis Ile (Lettland) mit der Skulptur «fragile link».

Holen mit ihrer Theorie von der flachen Erde den Publikumspreis; Marielle Heessels (Niederlande) und Leonardo Ugolini (Italien). Bild: Vivien Huber

Bei 22. Internationalen Sandskulpturen-Festival in Rorschach hatten die Teams das Motto «small world, tiny dreams» also «kleine Welt, winzige Träume» umzusetzen. Die Teams schaufelten und modellierten dieses Jahr erstmals mit Sand aus dem Toggenburg, da kein Goldacher Sand zur Verfügung stand. Laut Festivalleiter Urs Koller lässt sich der Sand aus dem Kieswerk Degersheim sogar noch etwas besser bearbeiten, als der bisher verwendete.

Preis der Fachjury geht an Lettland

Den ersten Platz der Jury erhielten Maija und Karls Ile (Lettland) «fragile link». Bild: Vivien Huber

Heute Samstag, am späten Nachmittag, ist es so weit: Die ersten drei von der Jury vergebenen Plätze sowie die Publikumssieger werden bekannt gegeben. Den dritten Platz holen Montserrat Cuesta (Spanien) und Helena Bangert (Niederlande) mit «inside the flowerbed» (im Blumenbeet). Der zweite Platz geht an Jakub Zimacek (Tschechien) und Pedro Mira (Portugal) mit caged (eingesperrt). Die Fachjury am meisten überzeugen können Maija und Karlis Ile (Lettland) «fragile link» (zerbrechliche Verbindung).

Am meisten Stimmen beim Publikums holen Marielle Heessels (Niederlande) und Leonardo Ugolini (Italien) mit «the flat earth Theory», also die Theorie der flachen Erde.