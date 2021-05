Porträt Kochen und Backen sind ihre Leidenschaft: Wie eine junge Gossauerin anderen das Leben versüsst Fanota Bekteshi kreiert Torten und Cupcakes unter dem Namen «Notalicious – from Nota with love». Bald schon will die 26-Jährige auch Kochvideos produzieren.

Fanota Bekthesi stellt spezielle Torten und Cupcakes für Events und Private her.

Bild: Michel Canonica

Sie befestigt die pinke Rose mit einem Zahnstocher und steckt sie vorsichtig in die üppige Heidelbeer-Quarktorte. Das Gleiche macht sie mit den restlichen Rosen, Pfingstrosen und weiteren Deko-Elementen. Am Schluss trägt sie auf den blühenden Blumen mit einem feinen Pinsel goldene Tupfer auf – fertig ist das gebackene Kunstwerk.

Daneben liegt eine flachere weisse Torte. «Das ist eine verkleidete Schwarzwäldertorte», sagt Fanota Bekteshi lachend. Verkleidet deshalb, weil die Torte in einen Zuckerteig gehüllt ist. Die weissen Rosen stammen dieses Mal nicht aus der Gärtnerei, sondern sind ebenfalls aus Zuckerteig. Fanota Bekteshi hat die Rosenblätter und Rosetten detailgetreu geformt. «Es ist aufwendig, macht aber grossen Spass und sieht schön aus», sagt die Hobbybäckerin zufrieden. Sie bezeichnet sich als Perfektionistin.

«Was ich mache, mache ich mit Leidenschaft.»

Deshalb auch ihr Motto «from Nota with love».

Die speziellen Torten backt die 26-Jährige für Hochzeiten, Geburtstage, spezielle Events. «Für alle, die eine individuelle Torte oder etwas Gebackenes haben möchten. Für welchen Anlass auch immer», sagt die junge Geschäftsfrau. Am liebsten drei bis fünf Tage zum Voraus, damit sie sich Gedanken über die Dekoration machen und sich organisieren kann. Sie ist Mutter von zwei Mädchen, drei Jahre und vier Monate alt.

Älplermagronen mit Apfelmus ist ihr Lieblingsgericht

Fanota Bekteshi ist in Wattwil in einer albanischen Familie aufgewachsen.

«Wir hatten immer viel Besuch und es bereitete mir Freude, meiner Mutter in der Küche zu helfen. Nicht nur um zu backen, auch um zu kochen. Manchmal für 30 Leute.»

Sie kocht immer noch sehr gerne. Ihr Lieblingsgericht ist Älplermagronen mit Apfelmus, sie mag genauso gerne Pasta mit Bolognese und albanisches Essen wie Fli (traditionell albanisches Gericht) oder Sarma (gefüllte Krautrouladen). Ihr bevorzugtes Dessert ist ein Stück Himbeertorte.

«Ich backe in der Regel mit frischen, saisonalen Früchten. Ausser es ist vom Kunden etwas anderes gewünscht», sagt Fanota Bekteshi, die im vergangenen Jahr das Diplom als Betriebswirtschafterin HF absolviert hat. Während des Studiums ist die Idee entstanden, sich unter dem Namen Notalicious selbstständig zu machen. «Ein Businessplan lag vor und mein Mann motivierte mich dazu, hier in der privaten Küche mit Tortenbacken zu starten.» Das habe sehr gut geklappt.

Die Torten werden aufwendig verziert. Bild: Michel Canonica

Sie habe für verschiedene Events Torten kreiert – bis Corona kam. Die Aufträge seien merklich zurückgegangen. Vor allem auch jene für Kindergeburtstage. Favoriten dafür seien für Buben die Micky-Maus-Torte mit einem Schoggiboden, einer Schoggifüllung und als Deko die bekannte Maus. Für Mädchen müsse es oft eine Schneekönigin-Torte sein; mit einer leichten, fruchtigen Füllung mit Heidel- oder Himbeeren und zuoberst thront die schöne Elsa. Kinder mögen zudem Cake-Pops oder Cupcakes. Wenn sich bei Bekteshis an der Hirschenstrasse Besuch ankündet, werden die Backutensilien sofort in die Hand genommen. «Dann mache ich meistens schnell eine Himbeerroulade», sagt die junge Frau. Das dauere eine halbe Stunde und die Roulade sei köstlich.

Kleines Café mit Selbstgebackenem und Videos im Internet

Fanota Bekteshi hat schon lange einen grossen Traum: Sie möchte gerne ein eigenes kleines Café betreiben, in dem sie alle ihre gebackenen Kreationen anbieten kann. Sie hat den perfekten Raum dazu noch nicht gefunden. Sie möchte dieses Café mitten im Gossauer Zentrum an guter Lage. «Ich habe es nicht eilig. Ich schaue mich weiterhin aufmerksam um», sagt sie. Sie sei gerne in Gossau zu Hause, lebe seit 2016 hier und habe 2018 ihren Partner Labinot, der ebenfalls albanische Wurzeln habe und in Gossau aufgewachsen sei, geheiratet.

Mit einem weiteren Projekt ist sie schon einen Schritt weiter: Sie wird in naher Zeit Kochvideos im Netz veröffentlichen, Tipps rund um das Kochen und Backen geben. Sie freue sich auf den Start, gehe aber nicht online, bevor nicht alles perfekt vorbereitet sei. Beispiele für Menus sind bereits auf ihrem Instagram-Account zu sehen. Ein Teil der Ausrüstung steht ebenfalls schon bereit.