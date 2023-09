Porträt Polizist will in den Waldkircher Gemeinderat: Als einziger Kandidat hat er gute Chancen Claude Riederer kandidiert für den Gemeinderat Waldkirch. Die Ersatzwahl für den verstorbenen Daniel Fürer findet am 22. Oktober statt. Als Polizist ist ihm unter anderem das Thema Sicherheit wichtig.

Claude Riederer auf seiner Triumph Bonneville: Der SVPler kandidiert für den Gemeinderat Waldkirch. Bild: Rita Bolt

Claude Riederer wohnt in Waldkirch etwas abgelegen auf 850 Meter Höhe am Tannenbergrundweg. Wenn die Sicht klar ist, sieht er die Berge. Hier könne er abschalten. Der 51-Jährige ist Polizist, arbeitet in Zürich. Nicht mehr uniformiert, er sei Sachbearbeiter, habe mit Betrugsfällen und Wirtschaftsdelikten zu tun. Da sei eine spannende Aufgabe.

Er arbeite gerne in Zürich, in der Stadt sei es allerdings oft hektisch. Hier oben in Waldkirch könne er die Ruhe und das Familienleben mit seiner Frau und seinen Kindern geniessen. Nun möchte er in den Gemeinderat Waldkirch gewählt werden. Die Ersatzwahl wird nötig, weil der damalige Gemeinderat Daniel Fürer am 8. April verstorben ist.

Finanzen, Gewerbe, Landwirtschaft, Sicherheit

Die Ersatzwahl findet am 22. Oktober statt. Riederer ist der einzige Kandidat; er dürfte also gewählt werden. Er habe sich bereits bei der IG Bernhardzell vorgestellt, sagt Riederer. Er wolle sich auch noch bei weiteren Interessierten vorstellen.

Claude Riederer ist Mitglied der SVP Waldkirch-Bernhardzell. Er sei von seinen Parteikollegen Ruedi Eilinger und Paul Scheiwiller angefragt worden, ob er als Gemeinderat kandidieren wolle. Er habe zugesagt. Ihm seien die Gemeindefinanzen ein Anliegen, «dass sie am richtigen Ort eingesetzt werden». Er wolle zudem das Gewerbe und die Landwirtschaft unterstützen. Ganz wichtig für ihn sei auch das Thema Sicherheit.

Der gebürtige Abtwiler fühlt sich in Waldkirch wohl

Der über zwei Meter grosse Riederer wuchs in Abtwil auf. «Ich war schon immer politisch interessiert», sagt er. 2016 kam er nach Waldkirch. Ihm und seiner Familie gefalle es hier sehr gut. Die Landgemeinde habe eine gute Grösse, sei familiär, und im Gegensatz zu Grossstädten könnten hier Probleme direkt angesprochen und diskutiert werden.

Als Gemeinderat würde er mithelfen, das attraktive Waldkirch noch attraktiver zu gestalten, sagt der Familienvater. Welches Ressort hätte er denn am liebsten? Es spiele für ihn keine Rolle, welches Ressort ihm zugeteilt würde, antwortet Riederer. Das Ressort Sicherheit und Verkehr sei frei. Derzeit sei es ad interim bei Gemeindepräsident Aurelio Zaccari. In diesem Ressort würde sich Riederer bestens auskennen. Seit knapp 30 Jahren arbeitet er bei der Polizei.

Hobby dreht sich um Oldtimer-Töffs

In der Freizeit pflegt der Polizist ein spezielles Hobby: Oldtimer-Motorräder. Er öffnet seine Garage und holt seine Triumph Bonneville 750 ccm aus dem Jahre 1974 nach draussen.

Mit diesem Oldtimer sei er jeweils unterwegs, erzählt er. Aber nicht nur: Er verreist gerne mit seiner Familie und macht Ferien in der Schweiz. Wenn im Winter genug Schnee gefallen ist, geht’s mit den Skiern und dem Schlitten zum nicht weit entfernten Skilift Tannenberg. Aber erst, wenn er seine Zufahrtsstrasse vom Schnee befreit hat. Es habe alles seine Vor- und Nachteile, sagt Riederer lachend.