Sevelen Wegen vereister Autoscheiben: 23-Jähriger fährt 7-jähriges Kind auf Fussgängerstreifen an Auf der Bahnhofstrasse in Sevelen kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Franken.



Die vereisten Autoscheiben des Unfallfahrzeuges. Bild: Kapo St.Gallen

Ein 23-jähriger Mann fuhr am Dienstagmorgen mit seinem Auto auf der Bahnhofstrasse in Sevelen in Richtung Liechtenstein. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, überquerte zeitgleich ein 7-jähriger Junge auf einem Scooter die Strasse auf einem Fussgängerstreifen. Es kam zur Kollision. Dabei wurde der 7-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.

Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Franken. Untersuchungen des Unfallautos zeigten, dass der Fahrer dieses mit vereisten Scheiben lenkte.

Gemäss der Kantonspolizei St.Gallen müssen die Frontscheibe sowie die vorderen Seitenscheiben freigekratzt sein. Auf das Enteisen der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe kann verzichtet werden, wenn zwei Aussenspiegel am Fahrzeug angebracht sind, die nicht beschlagen oder vereist sind und so die Sicht nach hinten ermöglichen. Weitere Vorschriften und Hinweise zum Thema sind hier zu finden. (kapo/fra)