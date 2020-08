Polizeihündin Yodi stellt und beisst mutmasslichen Einbrecher in Eggersriet In der Nacht auf Dienstag machte Polizeihündin Yodi einen beachtlichen Fang: Nach einem gemeldeten Einbruchsversuch spürte sie einen Verdächtigen im hohen Gras auf.

Kommissarin Yodi. Kapo

(kapo/jw) Der Einbruchversuch wurde der Kantonspolizei kurz nach Mitternacht am Dienstag gemeldet: Ein Unbekannter mache sich mit Werkzeug am Fenster eines Geschäfts an der St.Gallerstrasse in Eggersriet zu schaffen.

Daraufhin hätten mehrere Patrouillen das Dorf umstellt, teilt die Kantonspolizei mit. Anschliessend sei das Gebiet mit Diensthund Yodi durchkämmt worden.

Verdächtiger schlägt, Hund beisst

Dabei wurde eine dunkel gekleidete Person gesehen, welche entgegen der Aufforderungen der Kantonspolizei das Weite suchte. Yodi fand den Verdächtigen aber wenige Hundert Meter weiter im hohen Gras.

Wie die Kantonspolizei weiter schreibt, habe der Verdächtige den Hund geschlagen, worauf dieser zugebissen habe. Die Wunde des 27-Jährigen musste behandelt werden. Später fand die Polizei entlang seiner Fluchtroute Einbruchswerkzeug und eine Kasse.