Polizeieinsatz Messer und Beil im Spiel: Vier Verletzte bei Gewalttat in der Stadt St.Gallen Beim Dreilindenhang in St.Gallen ist es am Sonntagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Die Kantonspolizei St.Gallen musste am Sonntagabend ausrücken. Bild: Kapo SG

(kapo/lw) Am Sonntagabend gegen 18 Uhr kam es in einer Wohnung am Dreilindenhang in St.Gallen zu einer Auseinandersetzung. An dieser waren gemäss der Kantonspolizei St.Gallen eine Frau und drei Männer beteiligt. Ein Mann wurde schwer verletzt, ein Mann erlitt unbestimmte Verletzungen, eine Frau und ein Mann wurden gemäss der Kantonspolizei eher leicht verletzt. Alle Beteiligten sind Schweizer.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen hielten sich in der verschlossenen Wohnung des Mehrfamilienhaus eine 31-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann auf. Zwei ihnen bekannte Männer, ein 28-Jähriger und ein 32-Jähriger, baten um Einlass in die verschlossene Wohnung. Nach einiger Zeit wurde die Wohnung geöffnet, dabei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den vier Personen. Der 30-Jährige setzte ein Beil ein, der 28-Jährige ein Messer. Bei der Auseinandersetzung wurden alle Beteiligten verletzt und mussten ins Spital eingeliefert werden.

Nebst mehren Patrouillen der Stadtpolizei rückten verschiedene Fachdienste der Kantonspolizei St.Gallen, drei Rettungswagen mit einem Notarzt sowie einem Sanitätseinsatzleiter, aus. Das Motiv der Tat wird nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft durch die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt.