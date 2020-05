Polizei muss Klosterplatz wegen Tumulten räumen: 200 pöbelnde Jugendliche geraten in St.Gallen aneinander

Trotz tollem Wetter und langem Wochenende keine grossen Menschenansammlungen: Das St.Galler Nachtleben verläuft ruhig und gesittet

Kleine Grüppchen, die friedlich feiern, und Bars, die sich an das Schutzkonzept halten: Die Polizei traf am Mittwoch in der St. Galler Ausgangsszene harmonische Verhältnisse an und musste keine Bussen ausstellen.