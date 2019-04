Polizei in Thal: Station schliesst, Stützpunkt bleibt Die Polizeistation Thal ist seit 1. April geschlossen. Sechs Beamte sind nach St. Margrethen und Rorschach gezogen. Die Polizei bleibt aber im Dorf, denn der Stützpunkt ist von der Schliessung nicht betroffen. Marco Cappellari

Die Mobile Polizei bleibt mit 55 Mitarbeitern in Thal. Weggezogen ist nur die Polizeistation. (Bilder: Ralph Ribi)

Noch ein Polizeiposten weniger: Seit 1. April ist die Polizeistation Thal geschlossen. Nach dem Standort Abtwil, der im Dezember dichtgemacht wurde, ist Thal somit bereits die zweite St. Galler Polizeistation in kurzer Zeit, die schliesst. Bis Ende 2019 sollen in der Ostschweiz gar 20 Prozent aller Polizeiposten schliessen.

Zieht sich die Polizei aus der Region zurück und lässt Kriminellen leichtes Spiel? Keineswegs, wie Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei verspricht. Die Polizeipräsenz in Thal und Umgebung bleibe weiterhin auf hohem Niveau. «Bei der Patrouillentätigkeit und der Polizeipräsenz ändert sich nichts», sagt Rezzoli. Denn: «Der Polizeistützpunkt Thal bleibt.»

Mehr organisatorische Änderung

Von der Schliessung ist nämlich nur die Polizeistation Thal mit ihren sechs Mitarbeitern betroffen. Nicht aber die Mobile Polizei Thal – ehemals Autobahnpolizei –, die rund 55 Beamte beschäftigt. «Die beiden Abteilungen teilten sich bisher den Standort», sagt Rezzoli. Die Polizei verabschiedet sich also nicht aus Thal.

Die Abteilung Logistik unterhält künftig den Zellentrakt in Thal.

Die sechs betroffenen Beamten der Polizeistation arbeiten seit 1. April in Rorschach oder St. Margrethen. In ihre Räume ist die Abteilung Logistik der Polizeiregion Bodensee-Rheintal gezogen, die künftig vorwiegend den Zellentrakt in Thal unterhält und Gefangenentransporte durchführt.

«Für die Bürger ändert sich nichts», versichert Rezzoli. Dank der Standorte Rorschach und St. Margrethen, von wo aus es weniger als zehn Minuten Fahrt bis nach Thal sind, bleibt die Versorgungslage weiterhin vorteilhaft, wie er sagt. Ausserdem ist die Mobile Polizei Thal meist sowieso die erste Einsatzkraft vor Ort, wenn etwas passiert. «Das war vorher so und wird auch weiterhin der Fall sein.» Auch können sich Bürger in Not nach wie vor an den Polizeistützpunkt in Thal wenden.

Gemeindepräsident: Schliessung verkraftbar

Ins gleiche Horn bläst Gemeindepräsident Robert Raths. «Ich bin überzeugt, in der Praxis ändert sich für die Bevölkerung nichts.» Die Gemeinde sei vorgängig über die Schliessung informiert und zu Rate gezogen worden. «Die Schliessung ist verkraftbar, die Versorgung in Thal ist gesichert.» Die Polizeipräsenz in der Gemeinde müsse unbedingt auch in Zukunft gewährleistet sein.

Seit der Umstrukturierung der St. Galler Kantonspolizei unter dem Namen «Kantonspolizei der Zukunft» habe sich die Polizeipräsenz in der Polizeiregion Bodensee-Rheintal deutlich erhöht, wie Rezzoli sagt. «Sämtliche Umfragen zeigen, dass die Bevölkerung diese hohe Präsenz auch wünscht.» Die Schliessung der Polizeistation werde in der Bevölkerung deshalb kaum auffallen, schätzt er.

Einer der wenigen Unterschiede sei, dass gemeindepolizeiliche Aufgaben in der Gemeinde statt von Thal nun von Rorschach und St. Margrethen aus erledigt würden. «Dazu gehören etwa die Zustellung von Strafbefehlen oder die Begleitung der Gemeindebehörden bei Problemfällen im Zusammenhang mit Wohnungsräumungen». Aber auch die Mobile Polizei könne heute gemeindepolizeiliche Aufgaben übernehmen.

«Im Notfall werde die jeweils nächste Patrouille geschickt, egal, zu welchem Standort sie gehört.»

Überhaupt scheint die Bedeutung des klassischen Polizeipostens abzunehmen. «Anzeigen können heute überall, auch im Internet, aufgegeben werden», sagt Rezzoli. Der Fokus der Kantonspolizei liege auf der Mobilität: «Die Idee ist, dass unsere Polizisten so wenig wie möglich im Büro sind. Sie sollen raus unter die Leute». Zu diesem Zweck sind in Thal nach wie vor auch sieben Fahrzeuge stationiert, dazu gehören Patrouillenfahrzeuge, Busse für die Unfallaufnahme und ein Zivilfahrzeug.

Die Einsatzzentrale in Thal gibt es nicht mehr. Heute wird alles von St. Gallen aus koordiniert.

Die ehemalige Schaltzentrale in Thal ist allerdings der Modernisierung zum Opfer gefallen. «Die Koordination der Mobilen Polizei läuft häute komplett über St. Gallen», sagt Rezzoli. Im Notfall werde die jeweils nächste Patrouille geschickt, egal, zu welchem Standort sie gehört.