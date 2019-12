Politisieren im Trainingsanzug: Was die IG Sport Gossau mit ihrer Initiative bezweckt Für den Volksentscheid über das Aussenbecken könnte die IG Sport wieder ihre Mobilisierungsmaschine anwerfen.

Mitglieder von Sportvereinen an der Sitzung des Gossauer Stadtparlaments Präsenz. Johannes Wey

Die Gossauer Stadtparlamentarier erwartete am Dienstag vor dem Fürstenlandsaal eine süsse Überraschung: eine Schar von Kindern, alle in Trainingsanzügen von Gossauer Sportvereinen, verteilten Guezli. Im Publikum sassen denn auch Dutzende Sportlerinnen und Sportler in Vereinskluft. Sie wollten bei der Debatte über den Projektierungskredit für das Aussenbecken beim neuen Hallenbad Präsenz markieren. Und damit Druck aufsetzen? Frei nach dem Motto «Zuckerbrot und Peitsche»?

Von Druck will Markus Mauchle nicht sprechen. Der langjährige CVP-Parlamentarier ist bei der IG Sport Region Gossau für die Begleitung von Abstimmungen zuständig. Die Sportler mobilisiert hat Simon Bürgi, Leiter Masterplan bei der IG. «Wir wollten zeigen, wie gross unser Interesse an diesem Geschäft ist», sagt Mauchle.

IG Sport verlangt Entscheidungsgrundlage

Im Januar 2018 stimmten noch 22 Parlamentarier dafür, eine Option Aussenbecken weiterzuverfolgen. Am Dienstag war diese Mehrheit Geschichte. Die SVP hatte ihre Meinung gegenüber dem Vorjahr geändert. Zusammen mit FDP und Flig wurde entschieden, keinen Kredit für die Projektierung eines Aussenbeckens zu sprechen.

Es sei bedauerlich, dass «externe Störmanöver» den Parlamentsbetrieb beeinflusst hätten. Der IG Sport gehe es darum, solide Grundlagen für einen Entscheid über ein Aussenbecken auszuarbeiten – und diesen Entscheid dem Volk zu überlassen, sagt Mauchle. «Ich persönlich weiss auch nicht, ob ich das Aussenbecken annehmen würde. Aber ich möchte gerne die Grundlagen dazu.» Das Aussenbecken könnte sich als wichtiger Faktor für ein erfolgreiches Gesamtprojekt entpuppen, findet Mauchle.

Der Entscheid dürfte im kommenden Jahr fallen

Wie das Parlament entscheiden würde, war bereits vor der Sitzung absehbar. Deshalb hatte die IG Sport schon ein Initiativbegehren vorbereitet, das Mauchle Stadtpräsident Wolfgang Giella nach der Sitzung in die Hand drückte.

Markus Mauchle von der IG Sport (rechts) überreicht dem Gossauer Stadtpräsidenten Wolfgang Giella (links) das Initiativbegehren zum Aussenbecken. Johannes Wey

Giella stellte in Aussicht, dass der Stadtrat das Begehren bereits am 19. Dezember behandeln werde. Damit die Initiative zu Stande kommt, müssen 700 Unterschriften gesammelt werden. Für die Sportvereine dürfte das keine grosse Hürde sein.

Auf den weiteren Zeitplan kann sich Stadtschreiber Toni Inauen noch nicht festlegen. Voraussichtlich werde das Parlament aber 2020 entscheiden. Noch im selben Jahr dürfte die Volksabstimmung folgen. Vorausgesetzt, das Parlament schwenkt nicht nochmals um in der Frage, ob das beheizte Aussenbecken geplant werden soll oder nicht.

Giulia Steingruber und Ralph Weber im Abstimmungskampf 2013. PD

Für die Volksabstimmung würde die IG Sport wieder ihre Mobilisierungsmaschine anwerfen, wie schon 2013 vor der Grundsatzabstimmung über ein neues Hallenbad. Damals stürzten sich die Sportvereine engagiert in den Abstimmungskampf und konnten auch die Gossauer Spitzensportler Giulia Steingruber und Ralph Weber für die Kampagne einspannen.

Selbstbewusst, auch mit dezimiertem Vorstand

Wäre die IG Sport dazu auch heute noch in der Lage? Der Vorstand ist schon länger unterbesetzt, gesucht werden eine Präsidentin oder ein Präsident, auch die Vize-Position ist unbesetzt. Finanzchef Thomas Gadola hat da keine Bedenken. Die aktuellen Vorstandsmitglieder seien genügend engagiert und die IG gut vernetzt: «Es haben schon mehrere Vereine ihre Unterstützung angekündigt.» Auch Mauchle ist zuversichtlich: «Wir Sportler sind uns gewohnt, in einem Mehrkampf immer wieder bereit zu sein.»