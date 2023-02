Politik Busangebot, Deponie und interaktive Screens: Darüber berät das Gossauer Stadtparlament am Dienstag An der Parlamentssitzung vom 28. Februar ist eine Teiländerung der Schutzverordnung in Zusammenhang mit der Deponie Radmoos traktandiert. Weiter beantwortet der Stadtrat das Postulat zum Busangebot. Dieses soll frühestens 2025 angepasst werden.

Die Parlamentssitzung findet im Fürstenlandsaal statt und ist öffentlich. Arthur Gamsa (10.01.2023)

Das Gossauer Stadtparlament trifft sich in dieser Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr im Fürstenlandsaal. An der Sitzung vom 28. Februar entscheiden die 30 Parlamentsmitglieder über eine Teiländerung der Schutzverordnung im Zusammenhang mit der geplanten Deponie Radmoos. Das Projekt tangiert unter anderem zwei Hecken, die in der Schutzverordnung von 1982 als Naturobjekte gelistet sind, wie aus einer Mitteilung der Stadt Gossau hervorgeht. Für den Deponiebetrieb sollen die Hecken entfernt und an einem Ersatzstandort neu gepflanzt werden. Dazu muss die Schutzverordnung im Gebiet Waldau-Radmoos geändert werden.

Im Gebiet Radmoos ist auf einer Fläche von 19 Hektaren (oder 26 Fussballfeldern) eine Deponie für leicht belastetes Aushub- und Abbruchmaterial geplant. Michel Canonica (14.09.2017)

Traktandiert ist am Dienstag zudem das Postulat zur Erweiterung des Busangebots, welches das Parlament 2019 erheblich erklärt hat. Jetzt liegt die Antwort des Stadtrates vor. Er weist darauf hin, dass Leistungen im öffentlichen Regional- und Stadtbusverkehr vom Kanton bestellt werden. Die Mitfinanzierung durch den Kanton ist abhängig von der Auslastung. Da erfahrungsgemäss keine hohe Auslastung bei stadtinternen Linien erwartet wird, müsste die Stadt diese vollumfänglich finanzieren.

Drei neue Linienoptionen hat der Stadtrat nicht weiterverfolgt: Einen Stadtbus-Rundkurs, eine Linie Büel–Langfeld und eine Linie Büel–Eichen–Sommerau. Vertiefen liesse sich hingegen eine geänderte Linienführung des Kurses 159 nach Arnegg und Andwil durch das Rosenau-Quartier auf den Fahrplanwechsel 2024. Das kantonale Amt für öffentlichen Verkehr rät aber davon ab, da auf den Fahrplanwechsel 2025 Anpassungen aus dem Gesamtverkehrskonzept zu erwarten seien. Auch der Stadtrat hält den Zeitpunkt nicht für ideal.

650’000 Franken für die Schule

Weiter berät das Parlament über einen Kredit für die Schule. Die Schulzimmer der Primarschule wurden von 2010 bis 2017 mit einer Kombination von Smartboards und klassischen Wandtafeln ausgestattet. Die digitalen Geräte haben eine Lebensdauer von sieben Jahren und sollen neu durch interaktive Bildschirme, sogenannte Screens, ersetzt werden. Der Stadtrat beantragt nun einen Kredit von 650’000 Franken. Damit sollen 2023 und 2024 insgesamt 34 Smartboards durch 34 zeitgemässe Screens ersetzt werden. Das Parlamentspräsidium sieht für dieses Geschäft die Einsetzung einer vorberatenden Kommission (VBK) vor.

Sandro Contratto, FDP-Stadtparlamentarier Gossau. PD

Weiter steht eine Ersatzwahl an. Die VBK «Masterplan Sportanlagen» soll mit Sandro Contratto (FDP) vervollständigt und gleichzeitig umbenannt werden zur VBK «Sportwelt». Abgeschlossen wird die Parlamentssitzung mit einer Fragestunde. (woo)