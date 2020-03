Polit-Einsteigerin Irene Räss ist die neue Gemeinderätin von Andwil +++ Heim: «Vielleicht wollten die Stimmbürger eine Newcomerin» Mit 371 Stimmen ist Bäuerin Irene Räss (SVP) in den Andwiler Gemeinderat gewählt worden. Ihre Konkurrentin Seline Heim-Keller (CVP) unterliegt mit 330 Stimmen.

Diesmal ist es ein deutliches Resultat: Irene Räss wird mit 41 Stimmen mehr als Seline Heim-Keller klar in den Gemeinderat gewählt. Somit hat die Newcomerin die prominente Kantonsrätin der CVP deutlich überholt.

«Ich bin glücklich über diesen Erfolg», sagt Irene Räss. Es sei schwierig gewesen einzuschätzen, ob es klappen würde. «Beim zweiten Wahlgang war ich nervöser und angespannter als beim ersten.» Sie habe ein paar Tage vor der Wahl eine Zitterpartie erlebt.

«Es war mir bewusst: Jetzt geht es um die Wurst.»

Am Mittag um 13 Uhr klingelte heute auf dem Bauernhof von Irene Räss das erlösende Telefon. Gemeindepräsident Toni Thoma teilte ihr mit, dass sie das Rennen für sich entschieden hat. Vorzu trudeln nun Gäste ein und gratulieren der SVP-Frau zum Wahlerfolg. Gefeiert wird im Raum neben dem Stall, in dem Irene Räss Küken für die Pouletmast aufzieht. «Ich will authentisch sein, meine Arbeit gut machen und ganz bei mir bleiben», sagt die Bäuerin und dreifache Mutter im Hinblick auf das neue politische Amt.

Die Verliererin über die Gewinnerin:

«Ich gönne es ihr»

Seline Heim-Keller sagt derweil, sie nehme das Resultat zur Kenntnis. «Etwas anderes bleibt mir auch gar nicht übrig - es war ein demokratischer Entscheid.» Vielleicht, mutmasst sie, sei es einfacher gewesen, SVP-Wähler zu mobilisieren als CVP-Wähler. Zum Glück sei sie in den Tagen vor dem Wahlsonntag so stark eingespannt gewesen, dass sie gar keine Zeit gehabt habe, sich den Kopf zu zerbrechen. «Es war ein fairer Wahlkampf», räumt die erfahrene Politikerin ein, die nun einer Quereinsteigerin das Feld überlassen muss. Heim sagt:

«Vielleicht wollten die Stimmbürger bewusst eine Newcomerin.»

Sie vermutet, dass Irene Räss in Andwil einen grösseren Bekanntenkreis habe. Heim ist vor zwei Jahren aus Gossau zugezogen. «Ich gönne ihr den Sieg», sagt die 56-Jährige - und fiebert im Pfalzkeller bereits ihrer Kantonsratswahl entgegen. «Danach werden wir die Resultate parteiintern analysieren.»

Der erste Wahlgang hatte mit einem Resultat für die Geschichtsbücher geendet: Nur eine Stimme trennte Seline Heim-Keller (CVP) und Irene Räss (SVP) bei der Ersatzwahl in den Andwiler Gemeinderat.

Laut dem Gemeindepräsidenten Toni Thoma betrug die Stimmbeteiligung bei den Gemeinderatswahlen am 8. März nun 50 Prozent.