Podiumsdiskussion «Das ist fast schon despektierlich»: Maria Pappa und Boris Tschirky diskutieren über das Verhältnis zwischen der Stadt St.Gallen und der Gemeinde Gaiserwald St.Gallen und Gaiserwald kooperieren in diversen Bereichen. Maria Pappa, Stadtpräsidentin von St.Gallen, und Boris Tschirky, Gemeindepräsident von Gaiserwald, haben an einem Anlass darüber diskutiert, was gut läuft und was weniger. Und wie sich die Beziehung zwischen der Stadt und der Agglomerationsgemeinde entwickeln soll.

Diskutieren über die Zusammenarbeit zwischen St.Gallen und Gaiserwald: Maria Pappa und Boris Tschirky. Bilder: Tobias Garcia

Die Beziehung zwischen einer Stadt und ihren Agglomerationsgemeinden ist nicht immer eine einfache. Wo arbeitet man zusammen? Wo nicht? Wer zahlt was und vor allem wie viel? Solche Fragen stellen sich. Und solche Fragen sind es auch, die am Dienstagabend im Feuerwehrdepot in Abtwil diskutiert wurden.

Die FDP Gaiserwald hatte zu einer Podiumsdiskussion mit zwei illustren Gästen eingeladen. Der Titel: «Gaiserwald und St.Gallen – Wie gemeinsam ist unsere Zukunft?» Mit dabei: Boris Tschirky, seit 2013 Gemeindepräsident von Gaiserwald, und Maria Pappa, seit 2021 Stadtpräsidentin von St.Gallen.

Maria Pappa, Moderator Christian Gremli und Boris Tschirky. Bild: Tobias Garcia

Despektierlich oder nicht?

Was für einen Bezug sie denn überhaupt zu Gaiserwald habe, will Moderator Christian Gremli zu Beginn der Diskussion von Pappa wissen. Sie sei in der Schönau zur Schule gegangen, zusammen mit vielen Schülerinnen und Schülern aus Gaiserwald, erzählt sie.

«Ich muss ehrlich sagen: Als Jugendliche habe ich gedacht, dass Abtwil ein Quartier von St.Gallen ist.»

Irritierend sei es, fast schon despektierlich, sagt Tschirky, dass sie Abtwil als Quartier der Stadt bezeichne. «Da muss ich vehement dagegen opponieren.» Das sei nicht despektierlich gemeint, entgegnet Pappa. «Mir ist klar, dass es eine andere Gemeinde ist. Aber ich sehe im Alltag keine Grenze.» Es sei, als würde St.Gallen dort weitergehen.

Die Gemeinde Gaiserwald als Brückenbauerin

Als Agglomerationsgemeinde erfüllt Gaiserwald laut Tschirky eine wichtige Funktion: «Wir sind Brückenbauer zwischen der Stadt und dem Land.» Die Beziehung zu St.Gallen sei eng. Kooperiert wird heute schon in diversen Bereichen. Als Beispiele nennt Pappa die Jungbürgerfeier, die man gemeinsam organisiere, das Asgo-Gebiet zwischen St.Gallen, Gossau und Gaiserwald, das man zusammen entwickle, den Zivilschutz oder die Feuerwehr. Die Stadtpräsidentin sagt:

«Ich sehe Boris regelmässig.»

Maria Pappa (SP) ist seit 2021 Stadtpräsidentin von St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Wo es denn noch Verbesserungspotenzial gebe in der Zusammenarbeit, fragt Moderator Gremli. Tschirky kommt auf die Deponie Tüfentobel zu sprechen, die in Gaiserwald liegt, aber von der Entsorgung St.Gallen betrieben wird. Die Erweiterung der Deponie ist seit Jahren durch Rechtsverfahren blockiert. «Es beelendet mich, dass es dort nicht vorwärts geht.» Die Stadt könne nichts machen, wenn jemand eine Einsprache einreiche, erwidert Pappa. Und sagt:

«Wir blockieren nichts.»

Schwierig sei die Zusammenarbeit aber sowieso nicht bei konkreten Projekten, findet sie, sondern bei der Finanzierung von «generellen Sachen». So stelle sich grundsätzlich die Frage, wie viel St.Gallen als Zentrumsstadt alleine tragen solle und wie viel die Agglomerationsgemeinden zahlen sollten. Immerhin würden auch diese von den Leistungen profitieren.

Boris Tschirky (Mitte) ist seit 2013 Gemeindepräsident von Gaiserwald. Bild: Tobias Garcia

Damit ist die Diskussion bei der alten Debatte über die Zentrumslasten angekommen. Dazu sagt Tschirky: «Wenn wir proaktiv und ergebnisorientiert miteinander kooperieren wollen, ist es zwingend, dass wir frühzeitig gemeinsam an einen Tisch sitzen und gemeinsam einen Weg beschreiten.» Es könne aber nicht sein, betont er, dass die Stadt ein Projekt entwickle und dann sage, dass dieses Projekt in die Agglomeration ausstrahle und dafür Geld fordere.

Bewährtes nicht über Bord werfen

Eine Frage bleibt: Wie gemeinsam ist sie nun, die die Zukunft von St.Gallen und Gaiserwald? Tschirky ist zuversichtlich – sieht seine Gemeinde aber auch künftig nicht als «Quartier von St.Gallen».

«Wir profitieren beide voneinander. Und wir müssen uns weiterentwickeln.»

Bewährtes soll dabei aber nicht über Bord geworfen werden, vielmehr müsse man darauf aufbauen. Probleme, die Gemeindegrenzen überschreiten, müssten gemeinsam gelöst werden. «Kooperieren vor Fusionieren» sei die richtige Strategie.

Was ihre Botschaft an die Gaiserwalderinnen und Gaiserwalder sei, will der Moderator am Schluss von Pappa wissen. «Wir haben nichts gegen die Agglomeration», sagt sie. «Ihr habt unsere Fachkräfte, wir kommen gerne in unserer Freizeit zu euch.» Sie habe auch kein Interesse an einer Fusion. Damit endet der Anlass. Aufgrund der Coronasituation zwar ohne den angekündigten Apéro, dafür erlebten die Gäste immerhin eine unterhaltsame und lebhafte Diskussion.