Plötzlich eine Klasse mehr: Gossauer Schulpräsident erlebt Überraschung vor den Ferien Eine zusätzliche Schulklasse wird nötig, weil innert kurzer Zeit mehrere Familien mit Schulkindern nach Gossau gezogen sind. Kurzfristig musste eine Lehrperson gefunden werden. Den Schulpräsidenten beschäftigt aber anderes.

Sandro Büchler

Der erste Schultag: Acht Klassen starten nach den Sommerferien in Gossau ins Schulleben, wie hier im Schulhaus Büel. (Bild: Benjamin Manser)

Damit hatte der Gossauer Schulpräsident Urs Blaser nicht gerechnet. Anfang April erhielt er vom Einwohneramt eine Mitteilung. Die Stadt habe zahlreiche Neuzuzüger zu verzeichnen, darunter mehrere Familien mit schulpflichtigen Kindern. Acht Erstklässler zusätzlich erleben in etwas mehr als acht Wochen ihren ersten Schultag in der Gossauer Primarschule.

Der plötzliche Zuwachs brachte Hektik in den Schulrat. «Kurzfristig mussten wir für das nächste Schuljahr eine neue Klasse eröffnen», sagt Blaser. Das sei nötig gewesen, da die bestehenden Primarklassen im Durchschnitt bereits rund 21 Schülerinnen und Schüler umfassen. Für die Extraklasse habe der Schulrat in aller Eile noch eine Lehrperson finden müssen. «Zum Glück konnten wir rasch eine sehr gute Lehrerin dafür gewinnen.» Für das bevorstehende Schuljahr ist laut Blaser somit alles bereit. Er könne seine Sommerferien nun beruhigt angehen. Trotzdem bezeichnet er die überraschende Planänderung als «aussergewöhnlich».

In zwei Jahren zwei zusätzliche Primarklassen

Urs Blaser, Schulpräsident von Gossau (Bild: Ralph Ribi)

In der Regel sei die Schulplanung weit im Voraus abgeschlossen, sagt Blaser. Mit dem Ende des aktuellen Schuljahrs werden fünf Lehrpersonen in Gossau pensioniert. Die Nachfolge sei früh geregelt worden, sagt Blaser. «Die Rekrutierung war im Februar beendet und die Anstellungsverträge unterzeichnet.»

Acht neue Lehrerinnen und Lehrer werden am 12. August zum ersten Mal vor ihrer Klasse stehen. Sechs Frauen, eine von ihnen wird Kindergärtnerin. Hinzu kommen zwei Männer. Einer der Lehrer unterrichtet auf der Oberstufe, die restlichen Lehrpersonen auf der Primarstufe. Insgesamt 43 Primarschulklassen starten in Gossau also in das Schuljahr 2019/2020 – mit der einen Klasse mehr, als geplant. Bereits im vergangenen Schuljahr wurde eine zusätzliche Klasse geschaffen. Rund 870 Schulkinder werden nach den Sommerferien in einem der sechs Primarschulhäuser von Gossau unterrichtet.



Erstmals eine Kündigung ausgesprochen

Anders verläuft die Entwicklung bei der Oberstufe. Hier wurde die Anzahl der Klassen verkleinert. Zwar werden wie gehabt elf Klassen auf Sekundarstufe geführt. Doch die Zahl der Realschulklassen wurde für das ausklingende Schuljahr erstmals von elf auf neun reduziert. Rückblickend, sagt Blaser, sei der Einschnitt für ihn nicht leicht gewesen. «Denn zum ersten Mal mussten wir deshalb vor einem Jahr eine Kündigung aussprechen.» Dies, obwohl sie aufgrund einer Fünf-Jahres-Planung frühzeitig über die Reduktion der Klassenzahl Bescheid wussten.

«Es ist einfacher, eine neue Klasse zu eröffnen als eine zu schliessen.»

Während sich die Schülerschar in andere Klassenzimmer verteilen lasse, bleibe das Lehrerpult leer.

Schulpräsident sieht den Lehrermangel gelassen

Einen Lehrer zu entlassen, ist nicht nur für Blaser ein Novum. Denn schweizweit verläuft der Trend in die entgegengesetzte Richtung. Der Lehrermangel spitzt sich aktuell zu. Einerseits steigen die Schülerzahlen, andererseits werden mehr und mehr Lehrpersonen pensioniert.

Auch Gossau wird dies zu spüren bekommen. Gemäss der aktuellen Budgetplanung des Stadtrats werden 34 Lehrpersonen in den nächsten fünf Jahren pensioniert. «Die Pensionierungswelle wird kommen – auf allen Stufen», weiss auch Schulpräsident Blaser. Doch er relativiert: «Der Lehrermangel trifft die Ostschweiz nicht so stark wie andernorts.»

In Gossau stiegen die Schülerzahlen nur moderat. Zudem hätte die Schulbehörde immer sehr gute Bewerbungen erhalten, sagt Blaser. Auch das Jobsharing, wenn sich also zwei Lehrpersonen eine 100-Prozent-Stelle teilen, ist in Gossau möglich. Bereits 22 Lehrerinnen und Lehrer teilen sich ein Vollzeitpensum.