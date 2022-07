Plauschmatch 50 Jahre FC St.Otmar: Zum Jubiläum laufen legendäre Figuren des St.Galler Fussballs auf Etwas Spezielles bot der FC St.Otmar den einheimischen Fussballfans am Wochenende zum 50-Jahr-Jubiläum. Im Lerchenfeld traten seine Legenden gegen jene des FC St.Gallen an. Das Resultat - die Otmärler gewannen mit einem Tor Vorsprung - war dabei weniger wichtig, als die Erinnerungen an vergangene grosse Zeiten.

Die Legenden des FC St.Gallen: Am Samstagnachmittag traten sie in einem Plauschmatch gegen die altgedienten Kämpen des FC St.Otmar an. Bild: Tobias Garcia (9.7.2022)

Am Samstag hat der FC St.Otmar sein 50-Jähriges auf dem grünen Rasen gefeiert und zahlreich sind die Kicker von damals erschienen, in Gelb auf der einen Seite die Old Stars vom Lerchenfeld, in Grün auf der anderen Seite die Legenden vom Espenmoos. Und noch zahlreicher ist das Publikum, das - mitunter ebenfalls etwas in die Jahre gekommen - das muntere Treiben auf dem altehrwürdigen Lerchenfeld verfolgt.

Regenschlachten am Rande der Regularität

Namen wie Ivan Dal Santo, Thomas Hengartner, Sascha Müller, Patrick Winkler oder Marc Zellweger wecken Erinnerungen an damals. An die Regenschlachten im Espenmoos am Rande der Regularität. An den Abnützungskampf im Schneetreiben. An gewonnene Punkte wie an schmerzhafte Niederlagen. Oder an die seltenen und umso unvergesslicheren Highlights – etwa die Spiele gegen Inter Mailand, Chelsea oder Valencia. Oder an die Meisterschaft 2000, an die sich jeder treue FCSG-Fan erinnert und davon sein Leben lang zehrt.

Am Samstag traten Legenden des FC St.Gallen im Lerchenfeld gegen die Jubiläre des FC St.Otmar an. Die Otmärler feierten ihr Fünfzigstes. Bild: Tobias Garcia (9.7.2022)

Das Wetter spielte am späteren Samstagnachmittag im Lerchenfeld mit. Bei Sonnenschein und knapp erträglichen Temperaturen zeigten die beiden Mannschaften ein gepflegtes Angriffsspiel. Die Old Stars und die Legenden rannten und grätschten nicht mehr wie in jüngeren Jahren, liessen aber immer wieder ihre fussballerische Klasse aufblitzen.

Es war ein Plauschmatch, trotzdem schenkten sich die Legenden von St.Otmar (links Roger Joos) und FCSG (rechts Siegfried Mauerhofer) nichts. Bild: Tobias Garcia (9.7.2022)

Die Taktik – «kompakt stehen» und «Räume eng machen» – stand weniger im Vordergrund. So mancher Spieler entpuppte sich aber auch heute noch als Filigrantechniker und Ballvirtuose. Auf der Tribüne hörte man es dann raunen: «Weisch no, wiä döt gägä Züri…» Oder: «Dä hät scho immer mögä segglä, au etzt no...»

Eine nostalgische Feierstunde für den St.Galler Fussball

Den Torreigen eröffnete, wenig überraschend, Alex Tachie-Mensah, FCSG-Goalgetter kurz nach der Jahrtausendwende. Bekanntlich tat ein Tor dem Spiel schon immer gut, und so liess der Ausgleich durch Otmar nicht lange auf sich warten. Postwendend legte André Fimian für die FCSG-Legenden durch einen Penalty wieder ein Tor vor. Und als dann Alex Nussbaumer den Ball nur ganz knapp am Lattenkreuz vorbei zirkelte, tobte die Tribüne endgültig. «Zelli»-Rufe hier, «Joggi»-Rufe da. Es war ein auf und ab, ein rundum gelungener Plausch-Match.

Die Tribüne im Lerchenfeld war für die Jubiläumsbegegnung des FC St.Otmar mit dem FC St.Gallen gut besetzt. Bild: Tobias Garcia (9.7.2022)

Das Resultat war am Schluss Nebensache. Mit 4:3 ging der Sieg an die Jubilare von St.Otmar. Doch der eigentliche Sieger war der Fussball. Und wie es sich für St.Galler Fussballer gehört, stiessen die Spieler der beiden Mannschaften nach vollbrachter Fussballgala auf die guten, alten Zeiten an. Und sie tauschten sich mit den Zuschauern bei BBB aus – also bei Bratwurst, Bürli und Bier.