Saisonstart Schwimmbäder in der Region am See starten vorbereitet in die zweite Coronasaison Das Wasser im Bodensee und in den Schwimmbecken ist mit 15 Grad noch kühl, doch für das erste Badiwochenende sind sommerliche Temperaturen angesagt. Technische Anpassungen machen es möglich, online zu checken, ob es noch freie Plätze hat.

Badmeister Boris Schneider misst die Temperatur im Bassin und freut sich auf die am Samstag beginnende Saison. Bild: Rudolf Hirtl

Braungebrannt, weil er seit März draussen die Saison vorbereitet, und gut gelaunt erledigt Badmeister Boris Schneider die letzten Detailarbeiten im Freibad Goldach. Seine gute Laune kommt nicht von ungefähr, ist doch für die Eröffnung morgen Samstag schönes Wetter angesagt und am Sonntag soll es mit zunehmend starkem Föhn sogar sommerlich warm werden mit bis zu 26 Grad.

1200 dürfen rein

Auch in Goldach gilt wegen Covid-19 immer noch eine Kapazitätsbeschränkung. Pro Person müssen zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Heisst, es dürfen maximal 1200 Personen ins Freibad Seegarten. «Zu Beginn der Saison dürfte dies kein Problem sein. Weil das Wasser im See mit 14 Grad und im Becken mit 15 Grad doch noch ziemlich frisch ist», sagt der erfahrene Badmeister mit einem Schmunzeln. An Spitzentagen wurden vor Corona jeweils über 3000 Personen gezählt.

Aktuelle Besucherzahl online und beim Eingang

Im vergangenen Sommer zeigte sich, dass die Umsetzung des Coronaschutzkonzeptes im Schwimmbad Goldach anspruchsvoll ist. Wegen des grossen Andrangs musste der Zugang teilweise gesperrt werden, was bei in der Hitze wartenden Personen für Unmut und Wortgefechten mit dem Personal führte. Nun startet die Badi vorbereitet in die zweite Coronasaison. Der Eingangsbereich wurde umgebaut und das Zutrittssystem so aufgerüstet, dass eine automatische Zählung der Besucherinnen und Besucher möglich ist. Die aktuelle Anzahl von Badegästen wird nicht nur beim Eingang angezeigt, sondern auch bald auf der Homepage des Freibades. So können potenzielle Badegäste schon zuhause checken, ob Aussicht auf Einlass in die Badi besteht.

Eigenverantwortung statt Absperrbänder

Heute Freitag bringt Boris Schneider sozusagen als letzten Schliff die Coronahinweistafeln an. Absperrbänder werden keine mehr angebracht. «Mittlerweile sollte jeder wissen, dass er sich im gesamten Badigelände an die Abstandsregeln halten muss. Wir vertrauen auf die Eigenverantwortung der Gäste, auch im Bassin. Wenn sich aber Personengruppen bilden, die nicht den Coronabeschränkungen entsprechen, werden wir einschreiten und das Gespräch suchen», so Schneider. Im Eingangsbereich, in den Garderoben und auch in Toilettenanlagen gilt eine Maskentragpflicht. Für das Restaurant gilt das Gastro-Schutzkonzept. Ein täglich wechselndes Mittagsmenü wird es dort laut Jonas Schnell nicht mehr geben. Dafür Salate, fixe Menü-Angebote oder neu auch Leckeres vom Grill.

Die Maskentragepflicht gilt nur im Bassin nicht

Bereits seit 1. Mai ist das Strandbad Rorschach geöffnet. Restaurant und Herberge wurden in den vergangenen Monaten auf Vordermann gebracht und haben mit Marc Spitz einen neuen Leiter. Rorschachs Stadtpräsidenten Röbi Raths spricht von einem Neustart. Dieser war nach dem Zwist mit dem ehemaligen Leiter und einer Kompromisslösung vergangene Saison noch nicht möglich. Die Badhütte in Rorschach startet am Auffahrtstag, 13. Mai, in die neue Saison. Mit dem bewährten Konzept und viel Aufmerksamkeit auf gesundes, geschmackvolles Essen.

Das Schwimmbad Rheineck öffnet am 8. Mai seine Pforten. Mit den jetzigen Vorschriften des Bundes sind sowohl das Schwimmbad als auch das Badirestaurant zugänglich. Aufgrund des neuen Zutrittsystems wird für Abos kein Passfoto mehr benötigt.

In Thal öffnen die Badis «Speck» und «Farbmüli» ebenfalls morgen Samstag. Maskentragepflicht (ausser für Kinder unter 12 Jahren) im Schwimmbad gilt in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen. Allerdings wird die BAG-Vorschrift unterschiedlich interpretiert. In Thal gilt Maskenpflicht, sobald man sich bewegt, Ausnahme bleiben hier die Bassins.