Plakate als Gedankenstütze, flexible Arbeitszeiten und Heimarbeit: So bewältigen Obvita St.Gallen und ihre Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung die Coronakrise Auch für Personen mit psychischer Beeinträchtigung bringt die Coronapandemie Veränderungen mit sich. Bei Obvita, der Organisation des Ostschweizerischen Blindenfürsorgevereins, arbeiten rund 180 Mitarbeitende mit Beeinträchtigung. Zwei Angestellte der Produktion in St.Gallen erzählen, wie sich das Coronavirus auf ihre Arbeit und Freizeit auswirkt.

Ivonne Rieder arbeitet seit zweieinhalb Jahren bei Obvita in St.Gallen.

Bild: Ralph Ribi

«Seit der Coronakrise ist sehr vieles anders», sagt Ivonne Rieder. Während die 51-Jährige erzählt, faltet sie Schachteln zusammen und füllt diese mit je zwei Zahnpastatuben. Rieder hat eine psychische Beeinträchtigung und arbeitet seit zweieinhalb Jahren bei Obvita in St.Gallen.

Obvita: Ostschweizerischer Blindenfürsorgeverein Obvita, die Organisation des Ostschweizerischen Blindenfürsorgevereins, engagiert sich seit über 119 Jahren für die Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben von blinden und sehbehinderten Menschen – seit einigen Jahren auch für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Obvita beschäftigt rund 500 Mitarbeitende, davon 180 Mitarbeitende mit Beeinträchtigung. Zudem bietet die Organisation rund 70 Ausbildungsplätze in 13 verschiedenen Berufsfeldern für Jugendliche mit Behinderung an. Nebst Job-Coaching, Sehberatung und betreutem Wohnen ist auch die berufliche Integration ein wichtiges Angebot von Obvita.

Aufträge hätten die Mitarbeitenden der Produktion derzeit genügend. Doch neuerdings müssen sie sich an diverse Vorschriften des Bundesrats halten. «Es ist nicht immer einfach, diese im Kopf zu behalten. Wenn ich zum Beispiel jemandem etwas zeigen will, muss ich daran denken, genügend Abstand zu halten», so Rieder. Um auch Aussenstehende an die Massnahmen zu erinnern, haben die Obvita-Angestellten ein T-Shirt mit der Aufschrift «solidarisch sein, Abstand halten» bekommen.

Obvita hat den Mitarbeitenden ein T-Shirt mit der Aufschrift «solidarisch sein, Abstand halten» geschenkt.

Bild: Ralph Ribi

Aber nicht nur der Arbeitsalltag, sondern auch die Freizeit von Ivonne Rieder hat sich seit dem Ausbruch des Coronavirus geändert. «Ich vermisse es, meine Freunde und Familie zu sehen», sagt die Kirchbergerin. Wegen der Pandemie verbringe sie nun mehr Zeit alleine zu Hause. Um ihre sozialen Kontakte dennoch zu pflegen, nutze sie Skype. «Es ist zwar nicht das gleiche, wie jemanden persönlich zu treffen, doch es ist besser als nichts.» Worauf sie sich nach Ende des Lockdowns am meisten freue? «Mich unbeschwert zu bewegen», so die 51-Jährige.

Weniger Mitarbeitende vor Ort

Nafis Oezkul ist seit sechs Jahren bei Obvita tätig.

Bild: Ralph Ribi

Ein paar Meter von Rieder entfernt befindet sich der Arbeitsplatz von Nafis Oezkul, der ebenfalls an einer psychischen Beeinträchtigung leidet. Der 35-Jährige arbeitet seit sechs Jahren in der Produktion von Obvita. Zu seiner Aufgabe gehört es, Etiketten auf die Verpackung eines Medikaments zu kleben. Auch Oezkul macht sich Gedanken über die Massnahmen: «Die Sicherheitsregeln haben stark zugenommen.» Es falle ihm nicht immer leicht, sich diese zu merken. «Doch als Gedankenstütze haben wir im Team etwas erarbeitet», sagt der Heerbrugger und zeigt auf ein Plakat mit Hygiene- und Abstandsregeln.

Plakate in den Produktionsräumen sollen die Mitarbeitenden an die Regeln erinnern.

Bild: Ralph Ribi

Auf seine Freizeit habe die Coronakrise keine grossen Auswirkungen, so Oezkul. «Ich freue mich darauf, wenn ich endlich wieder zum Coiffeur kann. Ansonsten bin ich aber sowieso eher ein Einzelgänger.» Dennoch hält der 35-Jährige fest:

«Es sind nun sehr viel weniger Arbeitskollegen hier, das fällt schon auf.»

Wie Patrick Nauer, Gesamtleiter Produktion, erklärt, wurden Mitarbeitende, die zur Risikogruppe gehören, anfänglich gebeten, zu Hause zu bleiben. Das habe für diejenigen, die weiterhin zur Arbeit kamen, zu einer Zusatzbelastung geführt. Einerseits, weil nun weniger Personal für die Auftragserfüllung zur Verfügung stehe. «Andererseits, weil Menschen mit einem psychischen Handycap teils auf eine klare Tagesstruktur angewiesen sind.» Für einzelne Personen könne bereits ein Wochenende ohne klare Struktur eine Herausforderung sein.

Sitzungszimmer sind neu Produktionsräume

Patrick Nauer, Gesamtleiter Produktion.

Bild: Ralph Ribi

Um den einzelnen Bedürfnissen dennoch gerecht zu werden, hat Obvita zahlreiche Anpassungen vorgenommen. «Bei Mitarbeitenden, die Angst hatten, sich in überfüllten Bussen oder Zügen anzustecken, wurde die Arbeitszeit flexibler gestaltet. Es können aber auch Aufträge von zu Hause aus erledigt werden, wie beispielsweise Verpackungsarbeiten oder das Anbringen von Etiketten», so Nauer. Das Material werde den Angestellten jeweils von Obvita nach Hause geliefert und auch wieder abgeholt.

Dadurch sei im Betrieb zusätzlich Raum geschaffen worden, damit der erforderliche Abstand eingehalten werden kann. «Zudem haben wir einige Sitzungszimmer zu Produktionsräumen umfunktioniert und die Essenszeiten in der hauseigenen Kantine wurden auf drei Schichten ausgeweitet», erklärt der Produktionsleiter.

Markus Berger, Leiter Kommunikation.

Bild: Ralph Ribi

Damit Obvita im Falle eines Coronafalls nachvollziehen könnte, welche Personen sich angesteckt haben könnten, werden Teams und Arbeitsplätze nicht mehr gewechselt, sagt Markus Berger, Leiter Kommunikation. «Normalerweise gibt es Rochaden, sodass immer wieder andere Personen zusammenarbeiten. Doch in dieser speziellen Situation verzichten wir darauf.» Bei der Organisation sei zwar schon einen Verdachtsfall aufgetreten – dieser stellte sich jedoch als Grippe heraus.

Nicht nur in der Produktion, sondern auch in anderen Bereichen merke man die Auswirkungen des Coronavirus, meint Berger. «In unserem Altersheim Bruggwald51 wurde sofort ein Besuchsverbot erlassen.» Und auch die blinden oder sehbehinderten Klienten würden durch die Pandemie eingeschränkt.

«Ganz alltägliche Dingen, die auf Nähe basieren, wie zum Beispiel das Einkaufen, wurden plötzlich zur Herausforderung.»

Persönliche Begegnungen mit Klienten seien laut Berger grösstenteils nicht mehr möglich. Deshalb finden viele Beratungen nun auf elektronischem Weg statt und die interne Schule werde nur noch in Kleingruppen durchgeführt.

Was derzeit passiere, sei einschneidend, sagt Patrick Nauer. «Die Umstellung auf die Coronasituation erfolgte nicht von heute auf morgen, sondern war vielmehr ein Prozess.» Doch innerhalb von ein bis zwei Wochen habe alles gut funktioniert. «Und hoffentlich kommt der Tag schnell, an dem sich die sehr belastende Situation wieder zu normalisieren beginnt.»