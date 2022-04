Pilotversuch Wegen der Coronapandemie keine aufschlussreichen Ergebnisse: Die Stadt St.Gallen verlängert Pilotversuch für Nutzung des öffentlichen Raums bis 2023 Die St.Galler Innenstadt beleben: Das wollen der Stadtrat und die Standortförderung unter anderem mit einer liberaleren Bewilligungspraxis für die Nutzung des öffentlichen Raums erreichen.

Vadianplatz beim Einkaufszentrum Neumarkt: Auch hier sollen verstärkt kommerzielle Aktionen möglich sein. Benjamin Manser

Es geht von vorne los: Der Stadtrat hat beschlossen, den Pilotversuch zur einfacheren kommerziellen Nutzung des öffentlichen Raums in der Stadt St.Gallen um zwei Jahre zu verlängern. Der Grund dafür: Der zwei Jahre dauernde Test, der ursprünglich Anfang 2020 lanciert wurde und an sich zu Ende ist, hat wegen der Coronapandemie schlicht keine Aussagekraft, wie es in einem Communiqué der Stadt vom Mittwoch heisst. Er wird deswegen verlängert bis 2023. Es sollen Erfahrungen gesammelt werden.

Stadträtin Sonja Lüthi. Benjamin Manser

Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit, sagte am Mittwoch, es habe in den Jahren 2020 und 2021 nur wenige Anfragen gegeben und einige Veranstaltungen seien wegen der Unsicherheiten in der Pandemie abgesagt worden. «Darum machen wir jetzt einen Neustart», sagt Lüthi.

Pro-City-Präsident begrüsst den Neustart

Ralph Bleuer, Präsident der städtischen Detaillistenorganisation Pro City, findet den Neustart gut, wie er sagt. Er pflichtet Lüthi vollends bei: Wegen der Coronapandemie und den sich rasch ändernden Bestimmungen des Bundes gegen die Ausbreitung des Virus seien Veranstaltungen im öffentlichen Raum schlicht nicht durchführbar gewesen in den letzten zwei Jahren, bilanziert Bleuer. Er gehe davon aus, dass es jetzt deutlich mehr Anfragen geben werde.

Pro-City-Präsident Ralph Bleuer. Tobias Garcia

Bis 2023 soll es versuchsweise möglich sein, auf den öffentlichen Flächen vor Ladengeschäften und Gastwirtschaften verstärkt Aktionen durchzuführen.

Plätze in der Innenstadt und an deren Rand beleben

Ebenfalls sollen auch mehr kommerzielle Aktionen wie Sampling, Verkäufe oder Werbung an vier definierten Standorten stattfinden. Das sind der Marktplatz, der Vadianplatz beim Einkaufszentrum Neumarkt, der Scherrerplatz bei der Post Brühltor und die Gutenbergstrasse vor der Hauptpost. Diese Plätze werden von Montag bis Freitag für kommerzielle Aktivität zur Verfügung gestellt. In der übrigen Zeit steht auf diesen Plätzen nicht kommerzielle Nutzung im Vordergrund. Jede Gesuchstellerin oder jeder Gesuchsteller kann maximal zwei Aktionstage auf diesen vier Plätzen beanspruchen. Auf dem Marktplatz ist eine Nutzung nur ausserhalb der Marktzeiten möglich.

Die versuchsweise liberalisierte Bewilligungspraxis ermöglicht Detailhändlern und Gastronomen, die Fläche vor ihren Läden und Restaurants an vier Tagen im Jahr zu nutzen. Vor Gebäuden mit mehreren Geschäften können insgesamt an acht Tagen Aktionen durchgeführt werden. Die Bewilligungen dafür erteilt die Stadtpolizei.

Fixe Bauten in den Gassen sind nicht erlaubt

Für diese kommerzielle Nutzung des öffentlichen Raums macht die Stadt den Detailhändlern und Gastronomen auch Auflagen. So dürfen beispielsweise keine fixen Bauten aufgestellt werden in den Gassen. Aktionen an Tagen, an denen das St.Galler Fest oder das «New Orleans meets St.Gallen» ausgetragen werden, sind nicht möglich. Darüber informierten Lüthi und Ralph Hurni, der Kommandant der Stadtpolizei, bereits im Jahr 2019. Sie sprachen seinerzeit von einer neuen «Ermöglichungskultur» in St.Gallen.

Die Verwaltung der Stadt und die Stadtpolizei lebten eine restriktive Bewilligungspraxis: Dieser Vorwurf war zuvor oft zu hören gewesen. Detailhändler äusserten ihn, aber auch Gastronomen und Kulturmanager. Sonja Lüthi und der Stadtrat reagierten darauf. Der Zweck der Öffnung des öffentlichen Raums ist eine Belebung der Innenstadt, der umgebenden Plätze und des Marktplatzes im Besonderen sowie die Stärkung des lokalen Gewerbes. Die Stadt kommt damit einem Wunsch aus dem Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt» nach.

Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt» wirkt nach

In diesem Zusammenhang läuft seit Sommer 2021 ein weiterer zwei Jahre dauernder Pilotversuch: Die sogenannten «mediterranen Nächte». Dabei dürfen 28 Gastrobetriebe, welche bisher ihre Aussenrestaurationen früher schliessen mussten, bis 1 Uhr geöffnet sein. Der Pilotversuch beschränkt sich auf Freitage sowie Samstage in der warmen Jahreszeit von Anfang Juni bis Ende August. Nach dem ersten Sommer zog die Stadt eine positive Bilanz. Es habe wenig Lärmklagen gegeben, was angesichts des schlechten Wetters im Sommer vergangenen Jahres auch nicht verwunderlich sei.

Am 15. Mai stimmen die Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen über eine SP-Initiative ab, mit der die erweiterten Ladenöffnungszeiten rückgängig gemacht werden sollen. Der Stadtrat hat diese 2020 in einem Gebiet, der als Tourismusperimeter bezeichnet wird, erweitert, weil das ebenfalls ein Wunsch gewesen ist, der im Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt» im Kampf gegen das Ladensterben geäussert worden war.