Neues Angebot in Engelburg: Physio für ein besseres Hundeleben Am 1. Juni hat in Engelburg das «Pfotenstudio» eröffnet. Inhaberin Mirjam Suter ist spezialisiert auf pflegebedürftige Hunde.

Mirjam Suter und ihr Hund Finn im neuen «Pfotenstudio». (Bild: Nicolas Düsel)

«Mein Angebot ist für Hunde aller Rassen, welche eine ergänzende Behandlung benötigen», sagt Mirjam Suter. Ihr Fellpflegestudio und ihre Physiotherapiepraxis haben anfangs Juni eröffnet. Dank den bereits vorhandenen Wasseranschlüssen habe sie das ehemalige Coiffeurstudio einfach für den neuen Zweck umbauen können, sagt Suter.

Operationen und Alter führen zu Beschwerden

«Im höheren Alter oder nach einer Operation brauchen die Tiere oft Therapien, um wieder den Alltag meistern zu können.» Gebrechlichkeit oder Bewegungseinschränkung können Gründe dafür sein. Motivation zur Eröffnung sei zum Teil auch ihr eigener Hund Finn gewesen, der nun ebenfalls ins höhere Alter käme.

Als erstes liess Suter sich zur Bewegungstherapeutin ausbilden. Nach der Grundausbildung spezialisierte sie sich auf Hunde. Sie machte zuerst die Ausbildung zur Hundetrainerin gefolgt von den Ausbildungen zur Hundecoiffeuse und zur Hundetherapeutin. «Dabei habe ich viel über Hunde und die spezifischen Rassenbedürfnisse lernen können und kann dieses Wissen nun für viele Situationen anwenden», sagt Suter.

Besitzer begleiten Hunde durch die Behandlung

In ihrem Betrieb will sie zudem auf eine besitzer- und haustierfreundliche Behandlung achten. «Frauchen und Herrchen sollen ihr Tier nicht einfach in ein unzugängliches Zimmer abgeben müssen, sondern bei ihrem Tier bleiben dürfen. So fühlen sich gleich alle wohler.»

Eine Physiotherapie für Hunde wird oft von Tierärzten als eine zusätzliche Behandlung empfohlen. Nebst der Physiotherapie gibt Suter Tipps zu Fellpflege und Ernährung. «Da das Fell bei den verschiedenen Rassen sehr unterschiedlich sein kann, ist es für die Besitzer oft schwierig, geeignete Pflegeprodukte und Pflegemethoden zu finden. »

Momentan hat das «Pfotenstudio» keine fixen Öffnungszeiten. Termine können telefonisch, über die Website oder per E-Mail vereinbart werden.

www.pfotenstudio.ch