Pflege Jetzt ist klar: Spitex St.Gallen AG braucht eine Finanzspritze von 3 Millionen Franken Die Spitex St.Gallen AG erlebte ein turbulentes erstes Geschäftsjahr: Es resultiert ein Defizit von 1,76 Millionen Franken. Jetzt soll die Spitex mit einem 3-Millionen-Paket gerettet werden. Der Stadtrat übers Spitex-Debakel: Warum es sich lohnt, die Spitex St.Gallen AG mit Millionen zu unterstützen, und wie es besser werden soll.

Unabhängig aller Turbulenzen: Eine Spitex-Fachfrau misst bei einer Klientin den Blutzuckerwert. Bild: Raphael Rohner

Die nächste Sitzung des Stadtparlaments dürfte spannend werden. Am 14. Juni wird es nämlich über die Zukunft der Spitex St.Gallen AG entscheiden. Damit die Spitex eine Zukunft hat, braucht sie eine Finanzspritze von 3 Millionen Franken. Und zwar einen Beitrag à fonds perdu, das heisst, die öffentliche Hand verzichtet auf eine Rückzahlung. Mit den 3 Millionen soll der Verlust gedeckt und die Liquidität wiederhergestellt werden.

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Benjamin Manser

Dieses Rettungspaket schlägt der Stadtrat dem Parlament vor. Am Mittwoch stellten Stadtpräsidentin Maria Pappa und Stadträtin Sonja Lüthi die Vorlage den Medien vor. Und sie erklärten die zentralen Punkte der erweiterten Analyse, die der Spitex-Verwaltungsrat bei der Revisionsstelle OBT in Auftrag gegeben hatte. Man wollte herausfinden: Wie konnte es so weit kommen? Und: Ist die Spitex nach den Turbulenzen auf gutem Weg?

Im Jahr 2021 kündigten 82 Mitarbeitende

Dazu braucht es einen Rückblick: Das Stadtparlament hatte der Schaffung einer Einheitsspitex zugestimmt, aus den ehemaligen vier Spitex-Vereinen sollte eine gemeinnützige Aktiengesellschaft werden. Sie nahm nach zweijähriger Vorbereitung am 1. Januar 2021 den Betrieb auf. Hauptaktionärin (80 Prozent) ist die Stadt, der Hilfsverein Stadt Spitex (hervorgegangen aus einem der vier früheren Spitex-Vereine) ist mit 20 Prozent am Aktienkapital beteiligt.

Schon bevor die neue Einheitsspitex den Betrieb aufnahm, kündigten etliche Mitarbeitenden der vier Spitex-Ve­reine, zwei der Vereine mussten 2020 notfusioniert werden. Diese Kündigungswelle hatte einen Höhepunkt im Sommer 2021, als auch der Geschäftsführer den Hut nahm. Die Spitex kam aus den Schlagzeilen nicht mehr raus. Gemäss Analysebericht haben 2021 82 Mitarbeitende die Kündigung eingereicht. Am 1. Januar 2021 war die Spitex mit 128 Mitarbeitenden gestartet.

Das hatte Auswirkungen. Auch Coronapandemie und zu tief angesetzte IT-Kosten schlugen negativ zu Buche. Was im Februar bereits von Stadt und Spitex angetönt wurde, ist jetzt klar: Die Spitex St.Gallen AG schliesst das erste Geschäftsjahr mit einem Defizit von 1,76 Millionen Franken ab. Damit verbleiben am 31. Dezember 2021 vom einstigen Eigenkapital von 3,3 Millionen noch rund 1,5 Millionen Franken. Auch 2022 wird ein Defizit erwartet, zwischen 0,4 und 0,8 Millionen Franken. Da die Spitex die Gewinnschwelle wohl erst 2023 erreicht, drohen Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit.

Grosse Diskrepanz zwischen Budget und Rechnung

Stadträtin Sonja Lüthi. Bild: Benjamin Manser

Dieser hohe Verlust resultiert aus einer signifikant geringeren Produktivität sowie höheren Aufwänden. Mit 39 Prozent sei die Produktivität viel zu tief gewesen, sagte Sonja Lüthi. Im Budget war man von einer Produktivität von 57 Prozent ausgegangen. Maria Pappa sagte:

«Es gab eine grosse Diskrepanz zwischen Budget und Rechnung.»

Doch der Analysebericht habe ergeben: Verwaltungsrat und interimistische Geschäftsleitung hätten die Probleme erkannt und die Weichen gestellt. «Die Spitex St.Gallen AG hat eine Zukunftsperspektive», so Pappa.

Gemäss Analyse sollen sich die Finanzen der Spitex vorsichtig positiv entwickeln. Sowohl im «realistischen» als auch im «pessimistischen Szenario» werde ein Ertragsüberschuss im dritten Quartal 2023 erreicht.

Was, wenn das Parlament dem 3-Millionen-Beitrag nicht zustimmt? Dann müsste man eine Übergangslösung suchen, so Pappa. Die Spitex St.Gallen AG werde nicht Konkurs gehen. Aber es hätte Auswirkungen auf die Rekrutierung von Personal – und der gesuchten Geschäftsleitung.