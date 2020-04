Pflege für Vögel ist vorerst gesichert: Stadt St.Gallen reicht Baugesuch für Aussengehege ein Die Finanzierung der Vogelpflegestation bis 2022 steht. Und die Stadt hat das Baugesuch für den neuen Standort der Gehege eingereicht.

Diese Gehege vor dem Naturmuseum werden an dem neuen Standort an der Brauerstrasse gezügelt. Bild: Hanspeter Schiess

Die leidige Geschichte um die Wildvogelpflege in der Stadt St.Gallen scheint doch noch ein gutes Ende zu nehmen. Die Stadt hat ein Baugesuch für die Auswilderungsgehege an der Brauerstrasse 71/73 in der Nähe des Naturmuseums eingereicht. Der Bau steht also kurz bevor, vorausgesetzt, es gibt keine Einsprachen gegen das Bauvorhaben. Dieser Entscheid ist vor allem für die Stiftung Wildvogelpflegestation wichtig. «Nun wissen wir, dass die Gehege definitiv versetzt und sie wieder benutzt werden können», sagt Stiftungspräsidentin Elisabeth Zwicky-Mosimann.

Elisabeth Zwicky Mosimann, Präsidentin Stiftung Wildvogelpflegestation. Luca Linder

Die Aussengehege sind jedoch nur ein Puzzleteil für die Wiederinbetriebnahme der Wildvogelpflegestation im Naturmuseum. Noch wichtiger ist die personelle und finanzielle Situation. Dank Beiträgen von Gönnern sowie Spenden und Leistungsaufträgen ist die Finanzierung des Betriebs bis und mit 2022 gesichert.

«Wir haben zwei grosszügige Beiträge von Gönnern erhalten.»

Die personelle Situation bleibe hingegen ungelöst. «Die Anstellung einer Fachperson bleibt der letzte Knackpunkt.» Doch Zwicky-Mosimann gibt sich optimistisch: «Nun wissen wir, dass die Pflegestation vollständig einsatzbereit sein wird, und können uns auf die Suche nach einer passenden Person begeben.»

Die Mittelbeschaffung intensivieren

Ausruhen kann sich die Präsidentin der Stiftung Wildvogelpflege also noch nicht. Das Ziel sei, den Betrieb der Station langfristig sicherzustellen. Deshalb müsse nun die Mittelbeschaffung intensiviert werden. «Es bleibt eine dauernde Aufgabe, Geld zu sammeln», sagt Zwicky-Mosimann. Wenn der Betrieb jedoch einmal laufe, sei diese Aufgabe einfacher. Bisher sei es schwierig gewesen, nach Geld zu fragen, weil die Zukunft der Wildvogelpflegestation noch offen war.

Durch die Versetzung der beiden Gehege ist nun auch klar, dass die Räume im Naturmuseum weiterhin für die Pflege verletzter Vögel genutzt werden. Diese Station wurde mit der Eröffnung des Museums 2016 in Betrieb genommen, musste dann aber eingestellt werden, weil die Aussengehege im Museumspark nicht zugelassen wurden.

St. Galler Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner (pd)

Im Park sei die Ruhe nicht gewährleistet gewesen, hiess es damals. «Nun haben wir eine vernünftige Lösung gefunden», sagt Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner. Das kantonale Amt für Natur, Jagd und Fischerei habe die Bewilligungsfähigkeit bereits bestätigt.

Die Gehege zügeln statt abbrechen

Die bestehenden Auswilderungsgehege – ein grosses für Greifvögel und ein kleines für Kleinvögel – sollen an die Brauerstrasse versetzt werden. «Der Standort befindet sich auf stadteigenem Boden und bietet die baulichen Voraussetzungen für einen langfristigen Betrieb», sagt Rechsteiner.

Der neue Standort sei einerseits nah genug zur Station im Naturmuseum und andererseits vom Publikumsverkehr getrennt. «Zudem ist der Bereich eingezäunt, um eine ungestörte Pflege vor der Auswilderung zu ermöglichen.» Bis die Bewilligung erteilt ist, dauert es voraussichtlich noch acht Wochen. «Danach rechnen wir bei einigermassen trockenem Wetter mit einer Bauzeit von zwei Monaten.»