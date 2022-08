PFÄFERS Herabfallender Baumstamm verletzt Mutter und Sohn tödlich – beide sterben noch auf der Unfallstelle Am Sonntagmittag kam es auf der Badstrasse in Pfäfers zu einem tragischen Unfall. Ein Baumstamm, welcher sich von einer Felswand gelöst hatte, stürzte auf eine Frau und ihren 6-jährigen Sohn. Beide erlagen noch auf der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Drohnenaufnahme von der Unfallstelle. Bild: BRK News

Die Frau war mit ihrem Sohn und weiteren Personen am Sonntagmittag auf der Kiesstrasse von Bad Ragaz in Richtung Taminaschlucht unterwegs. Die Strasse wird links durch einen Bach begrenzt, rechts befindet sich eine fast senkrecht in die Höhe ragende Felswand. Diese ist im oberen Teil mit Bäumen bestückt. Ein Baumstamm löste sich im oberen Teil der Wand, fiel auf die Strasse und traf Mutter und Sohn. Dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntagnachmittag mit. Die Angehörigen der Rettung und der Notarzt der AP3-Luftrettung konnten nur noch den Tod der beiden feststellen.

Nach dem Vorfall wurden alle Wanderwege in der Umgebung gesperrt. Der Weg von Bad Ragaz ins Restaurant Altes Bad Pfäfers, bleibe sicher bis am Montagabend gesperrt, schreibt die Polizei weiter. Das Restaurant bleibe geschlossen. Am Montag werde die rund vier kilometerlange Strecke durch Fachleute kontrolliert.

Eine beliebte Ausflugsroute

Die alte Badstrasse ist eine beliebte, flache Kiesstrasse, welche von Bad Ragaz zur Taminaschlucht führt. Sie wird an Ausflugstagen von hunderten von Personen begangen.

Die Badstrasse führt zur Taminaschlucht und wird an schönen Tagen von hunderten Personen begangen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Die Strasse werde dreimal wöchentlich durch Mitarbeitende des Strassenkreisinspektorates Buchs visuell kontrolliert, so die Kantonspolizei St.Gallen. Letztmals fand dies am Freitagnachmittag statt. Jeweils im Frühjahr werde die Strecke durch Forstfachleute und Höhenarbeiter kontrolliert und nötigenfalls Bäume gefällt, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. (kapo/elo)