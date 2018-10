Petition: Die Unesco soll die Aussicht auf den St.Galler Stiftsbezirk retten

Der geplante Neubau am Mühlensteg 8 (heute noch 8A) über der südlichen St.Galler Altstadt ist Hanspeter Egloff zuwider. Deshalb haben er und seine beiden Mitpetitionäre Unterschriften gesammelt, sowohl auf der Strasse als auch online. Diese hat er am Mittwochabend der Post übergeben – ihr Ziel ist die Unesco in Paris.