Vision für ein nächstes Projekt der Mühleggbahn: Per Lift zum Panoramaweg über Drei Weieren

Ganz im Zeichen der gelungenen Sanierung stand die Generalversammlung der Mühleggbahn AG vom Montag. Zum einen drängten sich mit 336 so viele Aktionärinnen und Aktionäre wie nie in den Adler-Saal in St.Georgen, der langsam aber sicher an seine Kapazitätsgrenze kommt. Darunter waren viele, die erst 2018 bei der Kapitalerhöhung für die Sanierung Aktien gezeichnet haben.

Zum anderen war die Sanierung von Tunnel und Bahntechnik zwischen April und November 2018 natürlich das Hauptthema des Abends. Verwaltungsratspräsident Philip Schneider konnte berichten, dass die Kostenschätzung von 5,5 Millionen nur um 5,5 Prozent oder 270'000 Franken überschritten wurde. Dies trotz verschiedener unerwarteter Ausgaben unter anderem dank der Bundesbürokratie in der Bauphase.

Erfolgreich war die Finanzbeschaffung fürs Projekt. Bei den Spenden kam mit 430'000 Franken gar mehr herein, als erwartet. Die Rechnung 2018 der Mühleggbahn AG schliesst mit einem Gewinn von exakt 233.32 Franken. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden am Montagabend Reto Rusterholz und Andreas Flückiger.

Diskutiert wurde an der GV nach Aktionärsvoten dann auch noch über die ungenügende Beschriftung der Ticketautomaten. Ein weiteres Thema war die Möglichkeit, zusammen mit einer Institution wie der Stiftsbibliothek ein Kombi-Ticket für Touristen oder gar Gratisfahrten für diese anzubieten. (vre)