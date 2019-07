Patrik Schönenberger wird neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Gossau Der Gossauer Stadtrat hat den 50-jährigen Gossauer Patrik Schönenberger als neuen Geschäftsführer für die Stadtwerke ernannt.

Patrik Schönenberger. (Bild: PD)

(gk/woo) Patrik Schönenberger wird seine Tätigkeit am 1. September aufnehmen, wie es in der Mitteilung der Stadt heisst. Patrik Schönenberger ist eidgenössisch diplomierter Elektroingenieur ETH mit Schwerpunkt Nachrichten- und Kommunikationstechnik und bringt nebst einem Nachdiplomstudium zum Wirtschaftsingenieur ein breites Fachwissen in verschiedenen technischen Disziplinen mit.

«Als ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit Erfahrungen auf diversen Managementpositionen in Grossunternehmen sowie KMU wird er die Stadtwerke in einem dynamischen Umfeld bedeutend mitgestalten können», heisst es weiter. Patrik Schönenberger ist verheiratet und Vater eines Sohnes.