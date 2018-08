Passant wird bei Abbau der Beachvolley-Arena in Rorschach verletzt Am Montagnachmittag ist ein 57-jähriger E-Bike-Fahrer von einem Zaunelement verletzt worden. Dieses fiel um, während die Abbauarbeiten der Coop-Beachtour im Gang waren. Jolanda Riedener

5 Bilder Beachtour Rorschach: Spektakel im Sand

Am Wochenende hat die Coop-Beachtour erneut zahlreiche Besucher in die Hafenstadt gelockt. Nun sind die Abbauarbeiten auf dem Hafenareal in vollem Gange, nächste Woche gastiert das Turnier von Mittwoch bis Freitag bereits auf dem Bundesplatz in Bern.

Während der Abbauarbeiten der Coop-Beachtour kam es am Montagnachmittag zu einem Zwischenfall, bei dem ein Passant verletzt wurden. Der 58-jährige E-Bike-Fahrer war gegen 14 Uhr auf dem Veloweg nahe dem Festgelände in Richtung Rorschach unterwegs. Ein Zaun fiel um und traf den Velofahrer. Dieser wurde leicht verletzt und ins Spital gebracht, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.

Unter dem Beachvolley-Feld auf dem Rorschacher Hafenareal liegt jeweils Kies. Damit sich Kies und Sand möglichst nicht mischen, werden darüber Platten verlegt. Beim Abbau werden die sandigen Platten dann abgesaugt. Dazu kommen Fahrzeuge zum Einsatz, die auch zur Kanalisations-Reinigung verwendet werden können. «Der Saug-Rüssel des Fahrzeugs touchierte wegen der engen Platzverhältnisse den Zaun», sagt Turnierdirektor Michael Bleiker. Genau in dem Moment, als ein Zaunelement umfiel, traf es einen E-Bike-Fahrer. Die Mitarbeiter hätten sich darauf sofort um den Verletzten gekümmert und die Polizei und Ambulanz gerufen.

Michael Bleiker, Turnierdirektor der Coop-Beachtour.

Viele Jahre unfallfrei

«In den zwölf Jahren ist es das erste Mal, dass sich ein solcher Vorfall ereignete», sagt Bleiker. Man versuche das Möglichste zu tun, um Unfälle zu verhindern. «Dass jemand verletzt wurde, tut uns sehr leid», sagt Bleiker. Die Coop-Beachtour finde jeweils in den Zentren statt, wo sich immer Passanten aufhalten. Eine Sperrung des Radwegs wäre zum Beispiel nicht möglich.