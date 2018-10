Party-Güsel auf Drei Weieren stört St.Galler beim Sonntagsspaziergang

Die beiden Quartierpolizisten Christopf Graf (Riethüsli, St. Georgen, Notkersegg) und Paul Widrig (Grossacker, Krontal, Neudorf) sind regelmässig auf Drei Weieren unterwegs. Am 24. Juli 2018 schrieben die beiden in einem Blog der Stadtpolizei Folgendes: «(...) Um 22.30 Uhr stehen wir zum dritten Mal einsatzbereit auf Drei Weieren. Diesmal treffen wir hauptsächlich junge Leute auf dem Möslenguet beziehungsweise Dreilinden an. Die Jugendlichen geniessen noch die letzten Sonnenstrahlen. Immer mit dabei ist das Smartphone.

Die Teenies zeigen sich gegenseitig Bilder und Videos, lachen und schwatzen wild durcheinander. Immer wieder wird die Musik vom Handy oder den Boxen zu laut. Wir weisen die Teenager daraufhin, die Geräte leiser zu stellen. In dieser schönen Atmosphäre wird natürlich auch getrunken und gegessen. Bei unserem Abendspaziergang bitten wir die jungen Nachtschwärmer daher gleich, ihren Abfall in einem Abfallkübel zu entsorgen und den Platz ordentlich zu hinterlassen. (...)»

Immer wieder melden sich Leute, die sich gestört fühlen

«(...) Am nächsten Tag erhalten wir mehrere Reklamationen aus der Bevölkerung. Vermehrt liege wieder Abfall auf den Drei Weieren herum. Wir machen uns sofort auf den Weg zur Anlage und laufen alle Wege bis zur Mülenenschlucht ab. Dort stellen wir fest, dass die Steinach vergangene Nacht als Entsorgungsort missbraucht wurde. Im Verlaufe des Tages wird der Müll von uns aus dem Fluss geborgen. Ein Ort wie die Drei Weieren sind für Jung und Alt, von früh morgens bis spät abends ein toller Ort um die Freizeit zu geniessen.

Wenn sich aber so viele Menschen an einem Ort aufhalten, ist gegenseitige Rücksichtnahme, auch auf die Natur, wichtig. Während der Badmeister vor einigen Jahren nach einem schönen Sommerabend noch 21 Säcke mit Abfall zusammenlesen musste, sind es heute noch fünf. Das ist eine massive Verbesserung. Aber jede Plastikflasche und jede Glasscherbe ist unnötig und eine zu viel. Gerne appellieren wir daher an die Vernunft der Bevölkerung, dem Naturschutzgebiet Sorge zu tragen. (...)» (dwi)