Parteipolitik «Wegen Roger Köppels Verständnis für Wladimir Putin»: Johannes Rüesch tritt per sofort aus dem Vorstand der SVP der Stadt St.Gallen zurück Dem 28-jährigen Johannes Rüesch hat es den Deckel gelupft: Weil die Parteileitung der SVP Schweiz den Kurs des Zürcher Nationalrats und «Weltwoche»-Verlegers Roger Köppel je länger, je mehr mittrage, sei er aus dem Vorstand der SVP der Stadt und aus dem Vorstand der Jungen SVP des Kantons zurückgetreten. «Unwiderruflich», so Rüesch.

Johannes Rüesch hat sich am Samstag von der Schweizerischen Volkspartei abgewendet. Bild: PD/SVP

«Die SVP Schweiz und ich gehen nun getrennte Wege», das schrieb Johannes Rüesch am Samstag auf Twitter. Er habe während der letzten zwei Jahre mit diesem Entscheid gerungen, aber die Coronapolitik und die momentane Haltung zum Krieg in der Ukraine habe ihm gezeigt, dass die SVP sich nun definitiv von einer bürgerlichen Politik verabschiedet habe.

Die @SVPch und ich gehen nun getrennte Wege. Ich habe während den letzten 2 Jahren mit diesem Entscheid gerungen, aber die Corona Politik und die jetzige Haltung zum Krieg in der Ukraine, hat mir gezeigt, dass die SVP sich nun definitiv von einer bürgerlichen Politik...



Ein Köppel-Tweet brachte das Fass zum Überlaufen

Wenn man während zweier Jahre in der Pandemie als «Law and Order»-Partei lieber Leerdenker und Antidemokraten als die geltenden Massnahmen unterstütze, sei das einfach nur noch zum Schämen, twitterte der gelernte Polymechaniker, der heute als Hauswart arbeitet, am Samstag weiter. Doch all das gab nicht den Ausschlag für seinen Austritt aus der SVP. Das Fass zum Überlaufen gebracht habe ein Tweet von Roger Köppel.

Nationalrat Roger Köppel. Bild: Anthony Anex/Keystone

Der Zürcher SVP-Nationalrat und Herausgeber des Wochenmagazins «Die Weltwoche» habe in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg nicht zum ersten Mal Stellung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin bezogen, kritisiert Rüesch. Das sei für ihn ein No-Go. Besonders irritiere ihn, dass die Spitze der SVP Schweiz Köppel nicht in den Senkel stelle. «Die Parteileitung ist je länger, je mehr auf der Linie der beiden SVP-Lautsprecher Roger Köppel und Andreas Glarner», sagt Rüesch. Das sei früher anders gewesen. Diesen Kurs will der St.Galler nicht mehr mittragen, wie er sagt.

Er habe seinen sofortigen Rücktritt aus den Vorständen der SVP der Stadt St.Gallen und der Jungen SVP des Kantons St.Gallen den Parteipräsidenten am Samstag schriftlich mitgeteilt. Eine Reaktion darauf sei bisher ausgeblieben.

SVP-Präsident Kuratli: «Rüesch ist ein Einzelfall»

Stadtparlamentarier und Kantonsrat Donat Kuratli ist Präsident der SVP der Stadt St.Gallen. Auf Anfrage sagt er, er wisse zwar vom Rücktritt Johannes Rüeschs, habe aber noch nicht persönlich mit ihm sprechen können. Er nehme den Rücktritt des Vorstandsmitglieds zur Kenntnis. Mehr könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Donat Kuratli, Präsident der SVP der Stadt St.Gallen. Er politisiert im Stadtparlament und im Kantonsrat. Bild: PD/SVP

Mutationen gebe es in der SVP genauso wie in anderen Parteien immer mal wieder, sagt Kuratli. In Zusammenhang mit der Coronapolitik der Partei und der Haltung Roger Köppels zum Ukraine-Krieg sei der Parteiaustritt Johannes Rüeschs indes ein Einzelfall, sagt Donat Kuratli.

Johannes Rüesch ist in St.Margrethen aufgewachsen. Zum Beitritt in die Junge SVP habe ihn der heutige Nationalrat Mike Egger in der Mitte der 2000er-Jahre motiviert, sagt Rüesch. Als er vom Unteren Rheintal in die Kantonshauptstadt umzog, trat er der SVP der Stadt St.Gallen bei. Bis Samstag war er als Beisitzer Mitglied der Parteileitung. Über einen Wechsel in eine andere Partei habe er sich noch keine Gedanken gemacht, sagt Rüesch. Auf Twitter wurde ihm zum Austritt aus der SVP gratuliert.