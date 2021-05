Parlamentssitzung Im Liveticker: St.Galler Stadtparlament befindet über 400'000 Franken für eine Standortkampagne und Frauen in Strassennamen Das Stadtparlament St.Gallen diskutiert am Dienstag über fünf Traktanden. Darunter über die Frühförderung von Kindern, die Standortkampagne «Sankt» und Frauen in Strassennamen.

16:14 Uhr

Gallus Hufenus spricht für die SP/Juso/PFG-Fraktion und erklärt, dass die Vorlage in der Fraktion unbestritten sei. Der Antrag der Grünen ergebe ebenfalls Sinn, weshalb beides hohe Zustimmung in der Fraktion geniesse. Augenzwinkernd ergänzt er: «Ich muss sehr bedrohlich wirken auf die Wespen, dass sie immer auf mich losgehen.»

16:11 Uhr

Bosshard fährt mit seiner Kritik an der gängigen Praxis der Feuerwehr im Umgang mit Wespen fort. «Wespen gehören zur Biodiversität des Siedlungsraums», betont der Grüne erneut. Die Vernichtung dürfe nur das allerletzte Mittel sein. Entsprechend haben die Grünen einen Abänderungsantrag eingereicht.

16:05 Uhr

Stadtparlamentarier Daniel Bossard (Grüne). Bild: PD

Daniel Bosshard (Grüne) sagt eingangs seines Fraktionsvotums, er spreche auch für die Wespen. Denn die Angst vor ihnen sei immer noch grösser als die Gefahr, die von ihnen ausgehe. Man liebe, sie zu hassen. Aber Wespen seien von Natur aus «weder aggressiv noch stechwütig» und seien auch nicht gefährlicher als Bienen. Die Aussage in der Vorlage, wonach Wespen oftmals eine Gefahr für Menschen und Tiere darstellten, sei eine Übertreibung, sagt Bosshard. Die ökologische Bedeutung von Wespen sei in der Vorlage unterschlagen worden. Dabei hätten die Tiere eine wichtige Funktion im Ökosystem.

Und es gebe noch einen weiteren fachlichen Fehler in der Vorlage: Nämlich die Aussage, dass geschützte Wespenarten am Ort belassen werden. Dabei werde gar keine Wespenart geschützt. «Für uns ist es von zentraler Bedeutung, dass die Vorlagen sachlich sauber ausgearbeitet sind.» Die Vernichtung der Wespen stehe im Mittelpunkt beim Umgang mit den Wespen. Das sei stark zu kritisieren, sagt Bosshard. «Das Umsiedeln von Wespennestern stellt in der Stadt St.Gallen offenbar keine Option dar.» Das sei in anderen Städten anders.

16:02 Uhr

Traktandum 1: Feuerwehr und Zivilschutz; Einfangen von Bienenschwärmen und Vernichtung von Wespennestern durch die Berufsfeuerwehr; Abgeltung aus allgemeinen Haushaltsmitteln.

Für dieses Traktandum hat sich auch Christian Isler, Kommandant von Feuerwehr und Zivilschutz St.Gallen, auf der Tribüne eingefunden. Gute Nachrichten für ihn hat Karin Winter-Dubs, Präsidentin der Kommission Soziales und Sicherheit. Die vorgeschlagene Änderung wurde von der Kommission einstimmig gutgeheissen. Konkret geht es darum, dass die Spezialfinanzierung der Feuerwehr ab 2021 jährlich mit 20'000 Franken aus dem Allgemeinen Haushalt entlastet werden soll - und nicht wie bis anhin mit 32'000 Franken.

16:00 Uhr

Die Glocke läutet, Parlamentspräsidentin Alexandra Akeret eröffnet die fünfte Sitzung der laufenden Amtsdauer.

15:43 Uhr

Der Scherrerplatz gehört zu den Plätzen in St.Gallen, die mehreren Personen gewidmet sind – darunter einer Frau. Bild: Michel Canonica

Ebenfalls eine kleine Kontroverse auslösen dürfte ein Postulat, das von fünf Parlamentarierinnen eingereicht wurde. Es verlangt, dass Frauen künftig auch in Strassennamen sichtbarer gemacht werden. Der Stadtrat beantragt Abweisung des Anliegens. Er möchte also keinen Bericht zu diesem Thema schreiben müssen. Das wird mit Sicherheit einige Stadtparlamentarierinnen auf die Barrikaden treiben.

15:39 Uhr

Ob «Sankt Pedalo», «Sankt Punk» oder «Sankt Treffpunkt»: An vielen Schaufenstern – oder eben auch an Cargobikes – kleben mittlerweile «Sankt»-Aufkleber. Die Standortkampagne soll die Stärken der Stadt St.Gallen hervorheben. Bild: Tobias Garcia

Die Traktandenliste ist zwar kurz. Die eine oder andere Vorlage dürfte aber sicher kontrovers diskutiert werden. Während das Einfangen von Bienenschwärmen und das Vernichten von Wespennestern durch die Feuerwehr sowie der Ausbau der Frühförderung (Spiki) kaum grosse Wellen werfen werden, dürfte das bei den 400'000 Franken für Weiterführung und Ausbau der Standortkampagne «Sankt» etwas anders aussehen: Im Vorfeld der Parlamentssitzung waren skeptische Stimmen dazu zu hören.

15:35 Uhr

Für einmal stehen relativ wenige Traktanden auf der Liste. Es sind deren sechs. Behandelt werden aber nur fünf Geschäfte. Denn: Traktandum 4, das Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak), ist verschoben. Es ist noch nicht behandlungsreif.

15:30 Uhr

Herzlich willkommen zum Liveticker aus dem St.Galler Stadtparlement. Coronabedingt tagt es erneut in der der Olma-Halle 2.1. Publikum ist zugelassen, es gilt aber Maskenpflicht. Start der Sitzung ist um 16 Uhr. Sie soll heute bis spätestens 20 Uhr dauern.