PARLAMENTSPRÄSIDIUM Nach Verzicht auf Parlamentspräsidium: Das sagen die Stadtparteien zum Entscheid von Christian Neff An Silvester hat Christian Neff überraschend seinen Verzicht aufs Präsidium des St.Galler Stadtparlaments publik gemacht. Auslöser war eine Diskussion darüber, dass er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Die SVP sucht jetzt einen neuen Kandidierenden. Die anderen Parteien reagieren von verständnisvoll bis konsterniert.

SVP-Stadtparlamentarier Christian Neff (rechts) Anfang 2021 bei seiner Wahl zum Vizepräsidenten des St.Galler Stadtparlaments. Bild: Benjamin Manser (12.1.2021)

Das gab’s in der Stadtgeschichte wohl noch nie: An Silvester hat SVP-Stadtparlamentarier Christian Neff, der designierte Stadtparlamentspräsident 2022, überraschend mitgeteilt, dass er auf alle politischen Ämter verzichtet. Damit steht die SVP-Stadtpartei vor der Aufgabe, auf die Schnelle eine Kandidatin oder einen Kandidaten fürs Parlamentspräsidium aus dem Hut zu zaubern. Die Wahl findet am 11. Januar an der konstituierenden Sitzung fürs neue Amtsjahr statt. Wen die SVP als Ersatz ins Rennen schickt, will sie Anfang Woche kommunizieren.

Diskussion um Impfstatus als Auslöser des Verzichts

Der aus allen politischen Ämtern zurückgetretene Christian Neff. Bild: PD

Seinen Rückzieher begründet Christian Neff mit Diskussionen um seinen Impfstatus. Im November war durch eine Recherche des «St.Galler Tagblatt» publik geworden, dass er sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollte. Es gab damals Stimmen, die bezweifelten, dass er so das Amt des Parlamentspräsidenten wegen der damit verbundenen Repräsentationspflichten ausüben könne.

Neff erklärte damals, er habe keine Mühe sich regelmässig testen zu lassen. Und kurz da­rauf, so nahm man an, erledigte sich das Thema: Christian Neff zog sich eine Covid-19-Infektion zu. Und als Genesener hätte er keine Mühe, die 2G-Regel einzuhalten. Auch darum überraschte der Rückzieher vom Freitag.

Wahl von Christian Neff war nie gefährdet

SP-Co-Parteipräsidentin Jenny Heeb. Bild: Tobias Garcia (8.4.2021)

Die anderen Stadtparteien reagieren überrascht und teils auch mit Bedauern auf den Rückzieher. Der SVP-Anspruch aufs Parlamentspräsidium wird von keiner Seite bestritten. SP und Grünliberale halten sich kurz in ihren Antworten: Der Rückzug sei die persönliche Entscheidung von Christian Neff, es sei nicht Aufgabe der SP, darüber zu urteilen, lässt Co-Präsidentin Jenny Heeb wissen.

Marcel Baur, Präsident der grünliberalen Stadtpartei. Bild: PD

Gleich hält es Marcel Bauer für die grünliberale Stadtpartei: Man nehme den Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis, akzeptiere ihn und wolle ihn nicht weiter kommentieren.

Felix Keller von der FDP. Bild: PD

Ähnlich tönt es bei der FDP: Man sei erstaunt über den Rückzug, vor allem da Christian Neff als Genesener die 2G-Regel prob­lemlos hätte einhalten können, sagt Fraktionspräsident Felix Keller. Die FDP/JF-Fraktion hätte ihn aber so oder so ins Parlamentspräsidium gewählt.

Die Grünen hatten Zweifel, hätten Christian Neff aber einstimmig gewählt

Auch die Grünen akzeptieren den Schritt von Christian Neff. Ihr Präsident Christian Huber zeigt sich aber enttäuscht, dass Neff in seiner Mitteilung über den Rückzieher «ein völlig falsches Bild vom St.Galler Stadtparlament vermittelt». Im Gegensatz zu anderen Parlamenten sei die Zusammenarbeit der Fraktionen hier «konstruktiv und freundlich».

Christian Huber, Präsident der Grünen in der Stadt St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa (12.5.2021)

Als langjähriges und erfahrenes Mitglied des Stadtparlaments hätte Neff die Wahl zum «höchsten Stadtsanktgaller» verdient und sowohl den Parlamentsbetrieb wie auch die Öffentlichkeitsarbeit kompetent ausgeführt, ist sich Huber sicher.

Die Grünen hätten ihre Zweifel daran gehabt, dass ein Ungeimpfter das mit einer Vorbildfunktion und dem Besuch vieler öffentlicher Anlässe verbundene Amt bekleiden könne, räumt Huber ein. Seine Fraktion hätte Christian Neff trotzdem ohne Gegenstimmen zum Parlamentspräsidenten gewählt. Dass einzelne Parlamentsmitglieder dies allenfalls nicht getan hätten, sei seiner Meinung nach noch lange kein Grund, gleich gänzlich zurückzutreten.

Mitte/EVP: Nach Genesung keine Bedenken mehr

Die Fraktion von Mitte und EVP hätte Christian Neff am 11. Januar auch ins Präsidium des Stadtparlaments gewählt. Mit seiner Genesung von einer Corona-Infektion hätten sich die Bedenken gegen einen ungeimpften Parlamentspräsidenten erledigt, sagt Fraktionspräsident Patrik Angehrn. Ein Genesener erfülle die 2G-Regel problemlos.

Patrik Angehrn, Präsident der Mitte/EVP-Fraktion im St.Galler Stadtparlament. Bild: Nik Roth (2.6.2021)

Angehrn legt gleichzeitig offen, dass eine Mehrheit seiner Fraktion Neff Mitte Dezember nicht ins Parlamentspräsidium gewählt hätte. Das habe sich nicht gegen die Person gerichtet, man habe einfach Zweifel gehabt, dass ein Ungeimpfter die nicht unwichtigen Repräsentationspflichten des Präsidenten hätte wahrnehmen können. Das habe man dem Kandidaten und SVP-Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs vertraulich mitgeteilt. Und den genesenen Christian Neff auch wissen lassen, dass er wieder mit den Stimmen der Mitte hätte rechnen können.

Die Diskussion um den Impfstatus von Christian Neff sei in den Medien wie im Parlament anständig und zurückhaltend gewesen, findet Angehrn. Sie jetzt als Hauptgrund für den vollständigen und überraschenden Rückzieher anzuführen, sei nicht wirklich fair.

Pandemie: «Es braucht Solidarität des Einzelnen mit der Gesellschaft»

Ivo Liechti, Präsident Die Mitte der Stadt St.Gallen. Bild: Donato Caspari (10.6.2021)

Das Parlament und damit der Parlamentspräsident hätten eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft, verteidigt Mitte-Präsident Ivo Liechti den Standpunkt seiner Partei. Die Pandemie könne nur durch die Solidarität des Einzelnen mit der Gesellschaft überwunden werden. Das bedeute Einschränkungen für den Einzelnen.

Die Mitte steht grossmehrheitlich hinter der Impfkampagne des Bundes. Und die Vorbildfunktion des Präsidenten des Stadtparlaments bleibe für sie wichtig, hält Parteipräsident Ivo Liechti fest.